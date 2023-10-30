Володарі гаджетів серії Galaxy S23 будуть раді.

Смартфони Google Pixel отримали ОС Android 14 ще на початку жовтня. Тепер Samsing розпочала кампанію з поступового розгортання оновленого One UI для своїх пристроїв.

Серед перших актуальну версію операційки отримали власники смартфонів Galaxy S23, S23+ і S23 Ultra. Перевірити наявність One UI 6.0 можна вручну в розділі "Налаштування" → "Оновлення ПЗ" → "Завантаження і установка".

У найближчі тижні (а у випадку з бюджетними моделями – місяці) One UI 6.0 добереться і до низки інших смартфонів бренду. Крім того, під її управлінням працюватимуть флагмани наступного покоління з лінійки Samsung Galaxy S24. Їх представлять у січні 2024 року.

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Разом з основними фішками "Android" в One UI 6.0 додали оновлену панель швидких налаштувань зі спрощеним доступом до регуляторів, новенький шрифт і дизайн емодзі за замовчуванням, прокачали віджет з погодою, а також спростили процес перенесення даних з інших Android-смартфонів.

Також користувачів чекає безліч поліпшень для програми "Камера" та інших встановлених сервісів, заради яких можна оновитися.

Android-смартфони інших виробників оновляться до своїх актуальних операційок до кінця 2023 року. Зокрема, у грудні пристрої Xiaomi почнуть отримувати HyperOS, яка прийшла на заміну оболонки MIUI.

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