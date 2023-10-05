Власники Pixel 4A та новіше вже можуть оновитися, а до кінця року апдейт вийде й для флагманів інших брендів.

Google офіційно випустила нову версію Android під номером 14. Стабільну версію вже можна завантажити користувачам пристроїв Pixel, а в найближчі тижні та місяці апдейт вийде й для флагманів інших брендів.

Головною фішкою оновленої ОС стала кастомізація зовнішнього вигляду. Так, в Android 14 з'явився генератор шпалер – картинки для робочого столу вам зробить нейромережа. Також в систему додали більше налаштувань для екрана блокування, нові віджети і монохромну тему.

Найважливіший апдейт торкнувся функцій безпеки – наприклад, більш глибока підтримка ключів доступу, поліпшений захист конфіденційних даних та шестизначний PIN-код екрана блокування. Також в новій версії ОС з'явилася утиліта Health Connect, яка зберігає дані про здоров'я безпосередньо на пристрої, як Apple Health.

Ще в Android 14 камеру смартфона можна використовувати як вебку. Нова фіча працює в будь-яких додатках без встановлення додаткового ПЗ та драйверів на комп'ютер. Все, що потрібно – завантажити на смартфон спеціальний додаток і під'єднати його через USB.

З дрібних нововведень: змінений повзунок гучності, підтримка 10-бітного зображення HDR і можливість налаштувати спалах при отриманні сповіщень. Також оновили Drag'n'drop – тепер можна затиснути пальцем фотографію і перетягнути її в інший додаток. Така функція раніше з'явилася в iOS.

Всі функції Android 14 в одному відео:

Оновлення до Android 14 наразі доступне для власників Pixel 4a 5G та новіших версій. Інші флагмани на базі Android оновляться до кінця року, проте деякі бюджетники отримають апдейт лише в 2024 році.

Разом з Android 14 Google представила лінійку смартфонів Pixel 8. Обидві моделі будуть отримувати оновлення протягом 7 років – наразі це рекордний показник на ринку. Наприклад, Samsung оновлює свої актуальні флагмани протягом п'яти років.

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