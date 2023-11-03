Android-гаджети помітно поступаються пристроям Apple, якщо йдеться про забезпечення конфіденційності, вважають експерти.

Зараз в США проходить Антимонопольний процес між Мін'юстом та Google. Її звинувачують у укладенні угод з Apple та розробниками інших браузерів за право бути в них пошукачем за замовчуванням.

В якості свідків на цю справу покликали представників Apple. І там був опублікований цікавий фрагмент з внутрішньої презентації купертинівців, зробленої в 2013 році. На одному зі слайдів сказано, що Android- "потужний пристрій стеження", пише видання 9to5Google.

Також там наводиться цитата Еріка Шмідта, колишнього генерального директора Google, який також був членом ради директорів Apple. Згідно з презентацією, він сказав наступне: "Політика Google полягає в тому, щоб дійти до моторошної межі, але не перетнути її".

Відео дня

Більша частина презентацій Apple відредагована, але серед інших слайдів, які можна прочитати, є "часова вісь конфіденційності". У ній, серед усього іншого, згадується, що Facebook відстежує користувачів, навіть якщо вони відмовилися від цього, а Google Street View записує приватні з'єднання Wi-Fi.

Сама Apple заявляє, що об'єднує дані між сервісами лише для "забезпечення найкращого досвіду клієнтів". Тоді як Google об'єднує дані у всіх сервісах у будь-якій ситуації. Наприклад, голосовий асистент Google прив'язаний до акаунту користувача, в той час, як призначені для користувача дані Siri прив'язані тільки до голосового асистента.

На закінчення в 9to5Google наголосили, що всі мобільні гаджети, чи то iOS, чи Android, так чи інакше стежать за своїми користувачами. Але Android все ж в цьому плані помітно відстає від iOS.

Раніше УНІАН повідомляв, що Meta заборонили "стежити" за користувачами на території ЄС. З'ясувалося, що поведінковий маркетинг Facebook і Instagram незаконний, оскільки передбачає надмірне стеження за користувачами.

А нещодавно Meta вирішила запустити платну підписку в Facebook і Instagram, яка приховає всі рекламні повідомлення. По суті, тепер у користувачів є вибір: ділитися грошима або особистими даними для налаштування контекстної реклами.

Вас також можуть зацікавити новини: