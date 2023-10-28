Очікувано, найбільше отримує Apple за ексклюзивність пошуковика в Safari.

Корпорація Google у 2021 році заплатила розробникам популярних браузерів $26 млрд за те, щоб бути в них "пошуковиком" за замовчуванням. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на представника Google, який виступив у суді під час антимонопольного процесу між Мін'юстом США і компанією.

Раніше вже ходили розмови, що Google платить творцям браузерів, таким як Safari, Firefox, Samsung Internet та іншим, за право бути пошуковою системою за замовчуванням, але офіційно суми контрактів не розкривалися.

Bloomberg пише, що представник Google не згадав, в яких частках між партнерами розподілена ця сума, але за оцінкою аналітиків, найбільше отримує Apple. Тільки в цьому році Google може заплатити Купертинівцям за ексклюзивність в Safari до 19 млрд доларів.

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Нині в США проходить Антимонопольний процес між Мін'юстом і Google. У американського регулятора є питання до материнського холдингу Google, Alphabet, її звинувачують в укладенні угод, які "заважають конкурентам отримати доступ до ринку". Так, за даними Мін'юсту США, корпорація платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв'язку та інтернет-браузерів.

У Google називають позов "глибоко помилковим". Компанія впевнена, що угоди щодо налаштування пошуковика за замовчуванням є законними, заявляючи, що вона вкладає кошти в розвиток і підтримку конкурентоспроможності свого пошукового і рекламного бізнесу.

На початку цього року Microsoft прокачала свій пошуковик інтелектуальним чат-ботом. За своїми можливостями він схожий на ChatGPT, а в деяких моментах перевершує його.

Як результат, модернізація свого пошуковика стала пріоритетним завданням для Google. Компанія зробила свій пошуковик "більш людяним", а нещодавно ще додала можливість генерувати картинки за текстовим описом.

А напередодні компанія закликала всіх користувачів відмовитися від паролів і запропонувала альтернативу у вигляді "ключів доступу". Вони замінять не тільки традиційні паролі, а й інші системи авторизації, як двоетапна перевірка або перевірку логіна через SMS.

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