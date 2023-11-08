З її допомогою можна подивитися, скільки оперативної памʼяті використовує та чи інша вкладка,

У головному браузері Google Chrome запрацювала нова корисна фішка, яка дозволяє контролювати споживання оперативної пам'яті (ОЗУ). Завдяки їй можна точно дізнатися, скільки мегабайт або гігабайт використовує та чи інша вкладка, повідомляє 9To5Google.

Працює опція в режимі реального часу: досить навести курсор на заголовок вкладки у верхній частині браузера, де буде показано, скільки пам'яті вона споживає.

Насамперед це нововведення орієнтоване на власників слабких ПК і ноутбуків. Наприклад, якщо комп'ютер почав "гальмувати", але ви не знаєте, яка вкладка саме зависла. Або який сайт краще закрити на час, щоб прискорити роботу комп'ютера.

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Раніше ця опція тестувалася й була доступна не всім. Тепер же її впровадили в стабільну версію Google Chrome 119, тож вона повинна бути у всіх користувачів браузера.

Якщо функція не з'явилася автоматично, її також можна ввімкнути вручну. Для цього скопіюйте в адресний рядок chrome://flags, натисніть Enter і увімкніть Show memory usage in hovercards.

Також в Chrome з'явилася можливість приховати свій IP. Як відомо, коли користувачі сидять в інтернеті, їх IP-адреса стає доступною для веб-ресурсів, онлайн-сервісів і потенційних хакерів. Це може призвести до відстеження та інших дій, які порушують конфіденційність.

А якщо ви власник смартфона на Android 7 і нижче, Google Chrome незабаром перестане підтримувати його. З грудня актуальна версія браузера буде доступна тільки на Android 8.0 або більш свіжій версії ОС.

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