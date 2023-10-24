Ця функція маскує IP-адреси користувачів за допомогою проксі-серверів для захисту їх від стеження.

Розробник Google Chrome оголосив про початок тестування функції IP Protection. У новій версії десктопного браузера можна буде приховувати від сайтів свою справжню IP-адресу.

Одна з причин для такого рішення: коли користувачі сидять в інтернеті, їх IP-адреса стає доступною для веб-ресурсів, онлайн-сервісів та потенційних зловмисників. Це може призвести до відстеження та інших дій, які порушують конфіденційність.

Тому, щоб захистити конфіденційність користувачів, Chrome буде перенаправляти інтернет-трафік через кілька проксі-серверів: перший буде належати самій Google, а другий буде частиною зовнішньої мережі CDN. Так ніхто з учасників з'єднання не зможе бачити одночасно IP-адресу і точку призначення.

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Проте, є певні побоювання з приводу безпеки, пов'язані з цією ініціативою, повідомляє Bleeping Computer. Оскільки трафік буде проходити через сервери Google, це може ускладнити блокування DDoS-атак і виявлення небажаного трафіку. Більш того, злом проксі-серверів може привести до розкриття пропускається трафіку.

Поки що нова фіча доступна для обмеженої частини користувачів з США, з часом її поступово розгортатимуть по всьому світу.

Раніше в Chrome з'явилася нова корисна функція для власників слабких ноутбуків. Вона дозволяє дізнатися, скільки оперативки "з'їдає" кожна вкладка, дозволяючи більш ефективно розподіляти навантаження.

Також УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці поліпшення додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знають. З ними ви радикально поліпшите роботу браузера.

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