Ці "фішки" додали в браузер відносно нещодавно, тому багато хто про них напевно не знає. З ними ви радикально покращите свій Chrome.

Google Chrome – найбільш використовуваний браузер. За статистикою, понад 60% українців скролять сайти саме з нього. Попри всю свою популярність, настільна версія "хрома" не дуже оптимізована, через що низку зручних функцій доводиться вмикати через налаштування.

Багато хто напевно пропустив, але в одному з останніх оновлень Google додала дві круті настройки – перша звільняє пам'ять, роблячи браузер більш спритним, тоді як друга дозволяє збільшити час роботи ноутбука без підзарядки. Вони доступні всім, але за замовчуванням вимкнені. Тому швидше налаштовуємо.

Як прискорити роботу Google Chrome

Ненажерливість Google Chrome давно стала мемом. В активному режимі браузер споживає занадто багато оперативної пам'яті і це заважає його нормальному використанню. За цим показником Хром навіть подужає Adobe Photoshop – ще одного пожирача ОЗУ.

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По-перше, включаємо режим економії пам'яті. Він не буде давати програмі "пожирати" багато оперативної пам'яті. Коли цю функцію ввімкнено, відкриті, але невикористані вкладки просто висять у фоновому режимі. А при повторному переході до такої вкладки сторінка перезавантажиться.

По-друге, можна активувати режим енергозбереження – він актуальний для ноутбуків. З ним Chrome буде обмежувати фонову активність й сповільнювати анімацію та плавну прокрутку. Це позитивно позначиться на автономності пристрою.

Щоб перейти в налаштування, потрібно натиснути на три точки в правому верхньому куті браузера і вибрати розділ "Продуктивність". Далі включаємо один чи відразу два режими. Якщо цих пунктів у вас немає, то слід оновити програму.

Ще в Chrome з останнім оновленням з'явилася біометрична аутентифікація. Тобто, можна захистити свої дані за допомогою відбитка пальця, особи або іншої форми біометрії.

Якщо ви пропустили, нещодавно Opera оновила свій класичний браузер, впровадивши туди ChatGPT і "розумні" вкладки. Його творці кажуть, що саме так повинен виглядати браузер сьогодення.

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