Українська "ІТ-армія" отримала доступ до мереж центрального банку Російської Федерації.

Вони "мають багато цікавого" про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи криптографічного захисту інформації (КЗІ) та інші матеріали, що циркулюють в мережах Центробанку РФ, йдеться у Telegram-каналі IT ARMY of Ukraine.

Відзначається, що ці дані вже аналізуються українськими фахівцями

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"Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля? Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тис. файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії!" - йдеться в повідомленні.

Що таке українська IT-армія

Довідка УНІАН. "IT-армія" України – спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі.

До складу "ІТ-армії" входять понад 200 тисяч волонтерів. Вона об’єднала як українських, так й іноземних професіоналів.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня вони зламали сайт групи Вагнера, яка вербує російських в’язнів для війни в Україні.

А 7 жовтня українська IT-армія "привітала" президента Російської Федерації Володимира Путіна з "його останнім днем народження".

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