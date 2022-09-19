Всі персональні дані найманців належать Україні.

Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!", - зазначив він.

Відео дня

Нагадаємо, у Ростовській області почали вербувати студентів у ПВК для війни проти України. Відповідні оголошення стали з'являтися біля університетів в Ростовській області.

Відзначається, що за останні кілька днів в людних місцях Новочеркаська розклеїли листівки, що агітують за вступ до складу "ПВК Вагнера". Крім того, оголошення з'явилися поруч з вузами. У листівках вказано мобільний номер.

Також подібні рекламні банери з'явилися і в Ростові-на-Дону. Листівки помітили і в інших містах Росії, в тому ж Батайську.

Як раніше повідомляв УНІАН, мережу облетіло відео, на якому власник ПВК "Вагнера" вербує російських ув'язнених на війну в Україні. Воно прокоментував Арестович.

Пізніше стаоло відомо, що Євген Пригожин завербував на війну проти України маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в'язниць у російському місті Саратов.

Вас також можуть зацікавити новини: