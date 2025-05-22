Google Chrome автоматично змінюватиме ваші 'слабкі' паролі

У Google визнають, що користувачі рідко змінюють паролі вручну, тому цей виснажливий процес ляже на плечі браузера.

Найпопулярніший у світі браузер Google Chrome тепер зможе сам поміняти пароль на веб-сайті, якщо вважатиме його слабким або скомпрометованим – в один клік. Про це компанія оголосила на конференції Google I/O.

Нововведення вбудують в наявний Менеджер Паролів (Google Password Manager), який і раніше попереджав про небезпечні комбінації. Але як визнали у Google, користувачів таке оповіщення швидше дратує і не мотивує на створення нового пароля.

Тепер цей виснажливий процес ляже на плечі браузера. При цьому користувач сам вирішуватиме, коли змінити пароль.

Відео дня

Розробникам уже зараз рекомендують адаптувати свої веб-ресурси та додатки під нову функцію, запуск якої заплановано на кінець 2025 року. Поки невідомо, скільки сайтів підтримуватиме автооновлення на старті.

Статистика за квітень 2025 року показує, що Google Chrome досі впевнено домінує на ринку браузерів, незважаючи на те, що рішення Microsoft Edge є браузером за замовчуванням у Windows 10 і 11,

Раніше експерти PCWorld перевірили швидкість шести головних браузерів на ринку та визначили найшвидший. Google Chrome, очікувано, на першому місці, щоправда, він має один вагомий недолік, зазначили тестери.

Вас також можуть зацікавити новини: