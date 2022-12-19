Сам Маск поки не зробив офіційну заяву з цього приводу, але раніше він запевняв, що збирається дотримуватися результатів опитування.

Мільярдер і новоспечений власник Twitter Ілон Маск за підсумками запущеного ним же самим опитування повинен піти з поста керівника соцмережі.

Результати свідчать про те, що 57,5% учасників опитування підтримали відхід Маска з поста СЕО Twitter. Всого в голосуванні взяли участь понад 17,5 млн осіб,

Сам Маск поки не зробив офіційну заяву з цього приводу, але раніше він запевняв, що збирається дотримуватися результатів опитування.

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Поки незрозуміло, хто очолить Twitter, якщо Маск дійсно піде у відставку, або якою буде його роль, враховуючи, що він все ще є власником компанії. Левова частка попереднього керівництва компанії була або звільнена, або пішла сама після того, як він купив соцмережу.

Як Ілон Маск змінює Twitter і чому користувачі хочуть його відставки

Ілон Маск став власником Twitter всього лише кілька місяців тому, але вже встиг перевернути компанію і її соцмережу догори дном.

Майже відразу після приходу в Twitter Маск звільнив ключових топ-менеджерів, скоротив чисельність персоналу на 50%, скасував довічні бани та почав роздавати "сині галочки" всім підряд.

Минулий тиждень став ще одним повним несподіванок. Соцмережа Маска перестала приймати абонентів українських мобільних операторів, через що українські користувачі більше не можуть увійти або зареєструватися в Twitter, використовуючи свій мобільний номер.

Паралельно Маск почав блокувати у Twitter відомих журналістів через критику його діяльності. Після появи новини в мережі, бізнесмен написав в мікроблозі, що до журналістів застосовуються ті ж правила про збір і поширення особистої або ідентифікаційної інформації.

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