Засновник SpaceX Ілон Маск влаштував у Twitter опитування, чи покинути йому посаду керівника соцмережі.
Опитування з відповідями "Так" і "Ні" зібрало вже понад 12 мільйонів голосів. Близько 60% вважають, що Маску треба забути про Twitter.
У наступному твіті Маск також вказав, що незабаром пройде "голосування" за "серйозні зміни політики (соцмережі – ред.)": "Мої вибачення, більше не повториться".
Окремо Маск загадково додав:"Ті, хто прагне влади, найменше на неї заслуговують".
Маск, Twitter та Україна
У жовтні Ілон Маск став власником Twitter. До цього американський мільярдер вже встиг зіпсувати собі репутацію в соцмережі опитуваннями про "мир" в Україні - підприємець вважає, що Україна повинна пожертвувати територіями на користь Росії, щоб уникнути ядерної війни.
Окремо Маск заявляв про "фінансові" труднощі з передачею українській армії "Старлінків", хоча відомо, що послуги супутникового зв'язку оплачують волонтери та західні партнери України.
13 грудня в рамках анонсованої Маском "боротьби з ботами" Twitter перестав реєструвати користувачів з українськими номерами.
Крім того, Маск заблокував у Twitter відомих журналістів через критику його діяльності.