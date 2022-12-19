Окремо Маск загадково додав:"Ті, хто прагне влади, найменше на неї заслуговують".

Засновник SpaceX Ілон Маск влаштував у Twitter опитування, чи покинути йому посаду керівника соцмережі.

Опитування з відповідями "Так" і "Ні" зібрало вже понад 12 мільйонів голосів. Близько 60% вважають, що Маску треба забути про Twitter.

У наступному твіті Маск також вказав, що незабаром пройде "голосування" за "серйозні зміни політики (соцмережі – ред.)": "Мої вибачення, більше не повториться".

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Окремо Маск загадково додав:"Ті, хто прагне влади, найменше на неї заслуговують".

Маск, Twitter та Україна

У жовтні Ілон Маск став власником Twitter. До цього американський мільярдер вже встиг зіпсувати собі репутацію в соцмережі опитуваннями про "мир" в Україні - підприємець вважає, що Україна повинна пожертвувати територіями на користь Росії, щоб уникнути ядерної війни.

Окремо Маск заявляв про "фінансові" труднощі з передачею українській армії "Старлінків", хоча відомо, що послуги супутникового зв'язку оплачують волонтери та західні партнери України.

13 грудня в рамках анонсованої Маском "боротьби з ботами" Twitter перестав реєструвати користувачів з українськими номерами.

Крім того, Маск заблокував у Twitter відомих журналістів через критику його діяльності.

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