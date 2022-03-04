Компанія підтримує Україну і засуджує війну.

Американський виробник мережевого обладнання та програмного забезпечення Cisco Systems Inc. призупинив діяльність у Росії та Білорусі.

Про це повідомляє видання MarketWatch з посиланням на лист гендиректора Cisco Systems Чака Роббінса співробітникам.

"Cisco припиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі і зосередиться на підтримці наших українських співробітників, клієнтів і партнерів, надаючи гуманітарну допомогу та прискорюючи наші зусилля щодо захисту організацій в Україні від кіберзагроз. Ми підтримуємо Україну і засуджуємо цю невиправдану війну", - йдеться у листі.

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