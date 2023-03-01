Західні санкції все виразніше позначаються на житті пересічних росіян.

Швидкість мобільного інтернету в Росії почала сповільнюватися. Експерти говорять про нестачу обладнання.

Як свідчить звіт TelecomDaily, що потрапив до рук видання "Известия", швидкість мобільного інтернету падає в усіх регіонах Росії, крім Москви.

Так, в середньому по Росії швидкість впала на 7% в порівнянні з лютим минулого року - до 18,3 Мбіт/с. А в столиці навпаки зросла відразу на третину – до 34,7 Мбіт/с.

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Ці розрахунки засновані на результатах "десятків тисяч вимірів", проведених користувачами за допомогою спеціального мобільного додатку.

Падіння швидкості мобільного інтернету в Росії експерти пояснили дефіцитом мережевого обладнання після введення західних санкцій. Зараз мобільні оператори оновлюють обладнання переважно у великих містах.

"Саме там найбільший попит на їхні послуги. Крім того, будь-які складнощі зі зв'язком в Москві або Петербурзі можуть стати для оператора джерелом серйозних іміджевих проблем. І, навпаки, ніхто не помітить, якщо у віддаленому райцентрі швидкість знизиться на 20-30%", — заявив гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Наслідки західних санкцій для Росії

Весь минулий рік проти Росії вводили один пакет санкцій за іншим. Завдяки збігу ряду сприятливих для Кремля факторів, швидкого обвалу російської економіки не відбулося. Однак наслідки санкцій відчуваються все виразніше.

Так, Росія практично втратила доступ на ринок нових літаків і авіазапчастин. З цієї причини в російських авіакомпаніях почався літаковий канібалізм - одні машини розбирають на запчастини, щоб відремонтувати інші.

Нафтогазові доходи країни-агресора за рік впали майже на 40%. Враховуючи колосальну залежність російського бюджету від нафтодоларів, це загрожує великими фінансовими труднощами для Кремля.

Іноді санкції залишають росіян без найзвичайніших продуктів, які виробляються в самій же Росії. Наприклад, нещодавно стало відомо про нестачу плівки, в яку упаковують звичайну ковбасу.

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