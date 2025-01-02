У месенджер, зокрема, додали сканер QR-кодів і фільтри в пошуках повідомлень.

Розробники Telegram випустили перше оновлення в новому році. Воно мало вийти ще 31 грудня 2024 року, але, за словами Дурова, апдейт затримався через модераторів Apple.

Січневе оновлення принесло шість нових функцій, які вже може спробувати будь-який користувач месенджера, йдеться в блозі.

Сканер QR-кодів . Вбудована камера на Android та iOS тепер розпізнає QR-коди і відкриває посилання в обраному вами браузері за замовчуванням без необхідності перемикатися між застосунками.

. Вбудована камера на Android та iOS тепер розпізнає QR-коди і відкриває посилання в обраному вами браузері за замовчуванням без необхідності перемикатися між застосунками. Фільтри в пошуках повідомлень . Тепер можна переглянути результати пошуку окремо за особистими чатами, групами або каналами.

. Тепер можна переглянути результати пошуку окремо за особистими чатами, групами або каналами. Авторські емодзі в назвах папок . Усі Telegram-юзери тепер можуть створювати свої папки для чатів, щоб зручніше організувати переписування, і в назвах таких папок можна вказати будь-який емодзі з доданих наборів.

Колекційні подарунки. Тепер отримані подарунки в Telegram можна конвертувати в унікальні колекційні і далі передавати іншим користувачам або виставляти на аукціон на NFT-майданчиках.

Стороння верифікація . Тепер офіційні сторонні сервіси можуть привласнювати профілям користувачів і чатам значки про справжність облікового запису – додаткові до верифікації від самого месенджера.

Реакції на службові повідомлення. Користувачі можуть, наприклад, подякувати за подарунок або привітати нових учасників чату.

Оновлений Telegram 11.6 вже доступний для встановлення. Щоб нововведення запрацювали на смартфоні, потрібно оновити мобільний клієнт у Google Play і App Store.

Відео дня

Нагадаємо, в останньому оновленні Telegram було виправлено баг із перегріванням і швидкою втратою заряду iPhone. Але фахівці виявили вже іншу проблему – в оновленні зламано відтворення відео в Сторіс, через що програється тільки звук.

Також УНІАН писав, що в Telegram знову "викрадають" акаунти. Користувачам приходять фішингові посилання, замасковані під подарунок у вигляді преміум-версії Telegram.

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