Відтепер власники пенсійного зможуть не носити пластиковий документ, а користуватися цифровим у застосунку "Дія".

У додатку "Дія" стало доступним пенсійне посвідчення.

Про це повідомляється у Telegram-каналі додатку.

Там розповіли деталі про новий цифровий документ. У додатку доступні посвідчення за такими видами пенсій:

за віком: для жінок – від 55 років, для чоловіків – від 60;

спеціальне: видане через інвалідність, втрату годувальника.

Посвідчення за віком підтягнеться в "Дію" автоматично. Лише потрібно переконатися, що додаток оновлений до останньої версії в App Store, Google Play чи HUAWEI AppGallery.

Спеціальне посвідчення треба додати самостійно. Для цього потрібно прогортати всі документи в застосунку та натиснути: Додати документ - Пенсійне посвідчення - Додати пенсійне посвідчення.

"Якщо у вас посвідчення-книжечка, то такий документ у Дії не відображатиметься. Радимо звернутися до Пенсійного фонду, щоб оновити посвідчення", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство цифрової трансформації України допоможе Естонії створити застосунок на базі "Дії".

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