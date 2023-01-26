Подібні айфони коштують значно дешевше, при цьому практично не відрізняються якістю від нових.

Через більше як рік після випуску, Apple відкрила продажі в європейських країнах відновлених iPhone 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max. Що цікаво, стандартного iPhone 13 в відновленому вигляді не пропонується.

Так, найдешевша конфігурація 13 mini тепер коштує 689 євро, 13 Pro – 989 євро, а 13 Pro Max – 1159 євро, пише портал Macrumors. Максимально можна заощадити 300 євро при покупці iPhone 13 Pro Max з 1 ТБ пам'яті.

В середньому, економія при покупці відновленого айфона в порівнянні з новими версіями становить 15%. Продажі вже почалися в Європі, зокрема у Великобританії, Німеччині, Італії та Іспанії.

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Різниця між новим та відновленим iPhone

Відновленими смартфонами (або Refurbished) називаються пристрої, які були у вжитку і з якихось причин були прийняті у користувачів за гарантійними зверненнями. Вони повертаються на завод, де фахівці ретельно тестують їх, змінюють корпус і акумулятор і запаковують в нове пакування з усіма аксесуарами.

Apple обіцяє, що подібні пристрої проходять всі необхідні тестування. Тобто вони практично нічим не відрізняються від того, що йде з заводу.

До слова, з виходом нових iPhone 14 Apple перестала продавати моделі iPhone 13 Pro і 13 Pro Max. Тому це хороша можливість купити відновлений айфон, який практично не відрізняється від абсолютно нового.

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