Яблучна корпорація Apple зупинила продажі своїх старих моделей смартфонів, а також припинила їх виробництво. Йдеться про iPhone 11, 12 mini, і 13-ї "прошки", які вийшли тільки рік тому.
Журналісти The Verge звернули увагу, що відразу після презентації iPhone 14 компанія оновила свій інтернет-магазин, залишивши у продажу тільки моделі з підтримкою 5G.
Зараз на сайті Apple представлений наступний асортимент:
- iPhone SE – від $429 до $579 в залежності від обсягу пам'яті;
- iPhone 12 – від $ 599 до $ 749;
- iPhone 13 mini – $ 599 до $899;
- iPhone 13 – від $ 699 до $999;
- iPhone 14 – від $799 до $1099;
- iPhone 14 Plus – від $899 до $1199;
- iPhone 14 Pro – від $999;
- iPhone 14 Pro Max – від $1099.
За словами журналістів, припинення виробництва iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max є усвідомленим кроком Apple, аби стимулювати продажі нових айфонів.
При цьому зникнення старих айфонів з інтернет-магазину Apple не означає, що ці смартфони пропадуть з ринку. Телефони будуть продовжувати продаватися до тих пір, поки не закінчаться запаси на складах. І хороша новина полягає в тому, що вони, ймовірно, будуть доступні зі знижкою, яка стане ще привабливішою з наближенням чорної п'ятниці.
Раніше портал Android Authority склав список актуальних гаджетів, які за своїми параметрами рівні або навіть перевершують нові смартфони Apple, але при цьому їх можна купити прямо зараз.