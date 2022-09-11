Тепер Apple буде виробляти й продавати виключно 5G-моделі.

Яблучна корпорація Apple зупинила продажі своїх старих моделей смартфонів, а також припинила їх виробництво. Йдеться про iPhone 11, 12 mini, і 13-ї "прошки", які вийшли тільки рік тому.

Журналісти The Verge звернули увагу, що відразу після презентації iPhone 14 компанія оновила свій інтернет-магазин, залишивши у продажу тільки моделі з підтримкою 5G.

Зараз на сайті Apple представлений наступний асортимент:

iPhone SE – від $429 до $579 в залежності від обсягу пам'яті;

iPhone 12 – від $ 599 до $ 749;

iPhone 13 mini – $ 599 до $899;

iPhone 13 – від $ 699 до $999;

iPhone 14 – від $799 до $1099;

iPhone 14 Plus – від $899 до $1199;

iPhone 14 Pro – від $999;

iPhone 14 Pro Max – від $1099.

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За словами журналістів, припинення виробництва iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max є усвідомленим кроком Apple, аби стимулювати продажі нових айфонів.

При цьому зникнення старих айфонів з інтернет-магазину Apple не означає, що ці смартфони пропадуть з ринку. Телефони будуть продовжувати продаватися до тих пір, поки не закінчаться запаси на складах. І хороша новина полягає в тому, що вони, ймовірно, будуть доступні зі знижкою, яка стане ще привабливішою з наближенням чорної п'ятниці.

Раніше портал Android Authority склав список актуальних гаджетів, які за своїми параметрами рівні або навіть перевершують нові смартфони Apple, але при цьому їх можна купити прямо зараз.

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