Для цього достатньо зайти в "Налаштування" і знайти номер моделі.

Нерідко в інтернет-магазинах можна знайти абсолютно "новенький" iPhone за значно нижчим, ніж офіційними цінами. Найчастіше це справжні, абсолютно оригінальні айфони. Єдиний момент – вони не нові, за які їх видають, а відновлені.

Один з блогерів пояснив, як уникнути покупки відновленого iPhone за ціною нового. Для розв'язання цього питання нічого завантажувати або встановлювати не потрібно: всі необхідні функції вже вбудовані в систему, передає Daily Mail.

Щоб дізнатися, який iPhone ви купуєте – новий або відновлений – досить всього зайти в "Налаштування", після перейти в меню "Про пристрій". Там слід звернути увагу на номер моделі.

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якщо першою буквою йде M – значить телефон новий;

якщо там символ F – перед вами відновлений екземпляр.

Якщо ж вас зустрічає буква N, це означає, що оригінальний власник замінив смартфон по гарантії.

Також по модельному номеру смартфона можна зрозуміти, для якої країни він оригінально призначався. Букви LL вказують на США, C – Канаду, CH – Китай, а F – Францію.

За словами автора відео, якщо ваш айфон призначався для продажу в іншій країні, ви можете зіткнутися з деякими проблемами. Одним із прикладів цього є функція FaceTime, яка вимкнена на iPhone в ОАЕ.

Що таке відновлений смартфон

Відновлені смартфони, або як їх ще називають Refurbished, являють собою пристрої двох типів. Вони або були у використанні якийсь час, а потім були повернуті за програмою trade-in, або на виробництві був виявлений брак, в результаті чого на полиці магазинів вони так і не потрапили.

Зокрема, на них можуть бути встановлені нові корпуси, нові дисплеї або замінені інші деталі, які виявилися бракованими. При цьому в плані працездатності такі айфони нічим не відрізняються від нових смартфонів. Плюс вони коштують зазвичай відсотків на 15 нижче.

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