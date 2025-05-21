Презентація проходила в прямому ефірі.

На Google I/O 2025 компанія представила наживо окуляри Android XR, пристрій змішаної реальності, який працюватиме на базі Android і доповнюватиме смартфон, перетворюючи його на компаньйона, яким можна користуватися без рук.

Окуляри оснащені мікрофонами, динаміками і опціональним дисплеєм прямо в лінзах. У пристрій вбудовано камеру, навігатор і перекладач з будь-якої мови.

Крім того, в Android XR інтегрований штучний інтелект Gemini від Google, з яким можна спілкуватися голосом. У нейромережі є доступ до камери, тому вона "бачить" навколишній світ очима користувача.

Відео дня

Google підкреслює, що перехід до нового формату пристроїв вимагає не тільки функціональності, а й бажання носити такий гаджет щодня. Тому в розробці беруть участь модні бренди Warby Parker і Gentle Monster.

З технічної точки зору Android XR поки що залишається в активній фазі тестування, і Google продовжує збирати зворотний зв'язок.

Паралельно Google працює з XREAL над другим пристроєм на базі Android XR. У розробці залишається і проект Moohan, реліз якого очікується до кінця року.

Раніше ми розповідали, що нейромережа в пошуковику Google AI Overviews тепер працює і в Україні. Розширення збирає вичавку інформації з різних сайтів за запитом користувача.

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