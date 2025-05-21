Розширення збирає вичавку інформації з різних сайтів за запитом користувача.

Google запустив функцію AI Overviews в Україні, про це компанія оголосила на конференції Google I/O 2025. Оновлення стало частиною глобального розширення: тепер функція доступна у понад 200 країнах і 40+ мовами, включно з українською.

AI Overviews з'явився в пошуку Google рік тому, але до недавнього часу працював тільки в окремих регіонах. Функція збирає інформацію з різних сайтів і видає довідку за пошуковим запитом. Разом із відповіддю з'являються і посилання на джерела, тож можна заглибитися в тему за бажання.

У Google підкреслюють, що після запуску AI Overviews люди стали частіше користуватися пошуком і частіше залишалися задоволені результатами.

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Але будь-яка передова технологія неідеальна. Після запуску AI Overviews у мережі почали з'являтися скріншоти, де нейромережа несе повну маячню. Наприклад, штучний інтелект пропонував користувачам їсти каміння або додавати клей у піцу.

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