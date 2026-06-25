iPad і MacBook подорожчали: Apple різко підвищила ціни на свою продукцію

Ціни на смартфони залишилися колишніми, але й вони можуть змінитися з виходом лінійки iPhone 18 Pro.

Компанія Apple офіційно оголосила про підвищення цін на свою продукцію по всьому світу. Причина – глобальний дефіцит DRAM- і NAND-чіпів, спричинений бумом штучного інтелекту та зростанням інвестицій у дата-центри, повідомляє Reuters.

Ціни на iPhone не змінилися – зміни торкнулися MacBook, iPad та пристроїв для дому. Так, стартова ціна доступного ноутбука MacBook Neo зросла з $599 до $699, а преміальний планшет iPad Pro M5 подорожчав одразу на 200 доларів.

Нові ціни на пристрої Apple:

MacBook Neo: 599 → 699 доларів

MacBook Air: 1099 → 1299 доларів

MacBook Pro: 1699 → 1999 доларів

iPad Pro: 999 → 1199 доларів

iPad Air: 599 → 749 доларів

Vision Pro: 3499 → 3699 доларів

HomePod: 299 → 349 доларів

HomePod mini: 99 → 129 доларів

Apple TV: 129 → 199 доларів

Представник Apple заявив, що "швидке розширення дата-центрів для штучного інтелекту спричинило різкий стрибок попиту на пам'ять та накопичувачі". За його словами, компанія "ніколи не бачила такого зростання цін на компоненти – ні за масштабом, ні за швидкістю".

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У Apple додали, що досі намагалися захистити покупців від цього зростання цін, але тепер "досягли межі", коли не можуть уникнути підвищення цін на низку продуктів, залишаючи при цьому ймовірність подальшого зростання цін у майбутньому.

Очікується, що лінійка iPhone 18 Pro теж подорожчає, але не так сильно, як передбачалося. За даними JPMorgan, нові смартфони подорожчають усього на 50–100 доларів, замість 300 доларів, заявлених раніше.

Анонс нових iPhone, за традицією, варто очікувати в середині вересня. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026 року вийдуть Pro-моделі та дебютний складаний iPhone, а iPhone 18 та iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду глави Apple після понад 15 років керівництва компанією – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віце-президентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

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