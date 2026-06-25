iPhone 18 Pro коштуватиме дешевше, ніж очікувалося: аналітики назвали нову ціну

Раніше, на тлі заяв Apple про неминуче підвищення цін, аналітики та ЗМІ припускали, що стартова ціна iPhone 18 Pro може підскочити одразу на $300.

Apple, схоже, готує менш болюче підвищення вартості iPhone 18 Pro, ніж передбачалося раніше. За даними аналітиків JPMorgan, нові iPhone можуть подорожчати лише на 50–100 доларів.

Раніше Apple офіційно підтвердила, що підвищить ціни на низку своїх гаджетів через кризу пам’яті. Після цього у ЗМІ з’явилися прогнози, що стартова ціна iPhone 18 Pro та 18 Pro Max може підскочити одразу на 300 доларів і становити $1399 та $1499 відповідно.

У J.P. Morgan вважають такий сценарій малоймовірним. За їхніми оцінками, ціна на нову "прошку" становитиме не більше 1200 доларів (~53 000 грн). Частково покрити витрати на оперативну пам'ять компанії допоможе перехід на модеми власного виробництва, а також інші заходи щодо зниження собівартості пристроїв.

Відео дня

При цьому аналітики припускають, що iPhone 18 Pro та Pro Max можуть зберегти стартові ціни на рівні попереднього покоління ($1099 та 1199) завдяки підвищенню ціни на версії з об’ємом пам’яті 512 ГБ і вище. Таким чином, базові моделі залишаться відносно доступними, але більш просунуті можуть помітно подорожчати.

Анонс нових iPhone за традицією варто очікувати в середині вересня. Якщо чутки підтвердяться, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026 року вийдуть "прошки" та дебютний складаний iPhone, а iPhone 18 та iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

Якщо вірити чуткам, iPhone 18 Pro може стати одним із найсерйозніших оновлень камери за всю історію лінійки Pro. Головним нововведенням має стати камера зі змінною діафрагмою, що поліпшить якість знімків в умовах слабкого освітлення.

Раніше інсайдер поділився макетами iPhone 18 Pro у всіх чотирьох кольорах. Помаранчевий колір, що став візитною карткою iPhone 17 Pro, піде у відставку: його місце займе нове бордове забарвлення "Темна вишня".

Вас також можуть зацікавити новини: