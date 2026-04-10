Не лише iPhone 18e: Apple випустить одразу три нових смартфони на початку 2027 року

Інформація Bloomberg підтверджує попередні чутки про те, що Apple розділить запуск лінійки iPhone 18 на дві частини.

На початку 2027 року Apple представить одразу три нових смартфони та порушить звичний графік релізів. Зазвичай навесні компанія обмежувалася однією бюджетною моделлю, проте тепер стратегія змінюється.

Йдеться про запуск нової версії iPhone Air, "середньобюджетного" iPhone 18e та базового iPhone 18. За даними Bloomberg, нові моделі будуть представлені наприкінці березня або на початку квітня. Очікується, що компанія може провести окремий захід для презентації всієї лінійки.

Осінній цикл 2026 року буде зосереджений на дорожчих пристроях – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Fold (можливо, його назвуть iPhone Ultra) зі складним гнучким дисплеєм. Таким чином, на пристрої класом нижче тепер доведеться чекати на пів року довше.

За чутками, iPhone 18e та iPhone 18 отримають процесор A20 з мінімальними зовнішніми змінами. Своєю чергою, iPhone Air 2 може отримати більш помітне оновлення: другу задню камеру, збільшений акумулятор та систему охолодження з випарною камерою.

За деякими даними, Apple вже працює і над iPhone Air 3, незважаючи на слабкі продажі першого смартфона. Заради інноваційного дизайну Apple довелося піти на чимало жертв – від ємності батареї до кількості камер.

Bloomberg пише, що iPhone 18 Pro отримає камеру зі змінною діафрагмою і чип A20 Pro на 2-нм техпроцесі, що суттєво підвищить швидкість роботи та енергоефективність. Також Apple вперше з моменту його дебюту в 2022 році зменшить розмір Dynamic Island.

iPhone Fold, якщо вірити витокам, відрізнятиметься від звичних моделей у форм-факторі "книжки". Смартфон отримає зовнішній екран з невеликою діагоналлю у 5,49 дюйма, але при цьому з майже квадратним співвідношенням сторін.

