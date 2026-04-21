Тім Кук йде у відставку: NYT назвало, хто стане новим керівником Apple і що чекає на компанію

У вересні Кук перейде на посаду виконавчого голови, поступившись місцем Джону Тернусу.

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що залишить свою посаду після майже 15 років керівництва структурою, яка на хвилі шаленої популярності iPhone стала однією з найвпливовіших і найдорожчих компаній у світі.

Кук, якому зараз 65 років, у вересні перейде на нову посаду виконавчого голови ради директорів Apple, а його крісло в головному офісі компанії займе 50-річний Джон Тернус, який очолює в Apple напрямок апаратного забезпечення, пише The New York Times.

Відставка Кука завершить один із найуспішніших періодів управління в історії американського бізнесу. За час його перебування на посаді щорічний прибуток Apple зріс у чотири рази, перевищивши 110 мільярдів доларів, а ринкова вартість компанії збільшилася більш ніж у десять разів, досягнувши 4 трильйонів доларів.

Відео дня

Спадщина та наступність

Кук замінив співзасновника Apple Стіва Джобса незадовго до смерті останнього в 2011 році, завоювавши репутацію майстра з налагодження всіх механізмів глобального бізнесу споживчої електроніки. Відтоді Apple визначає принципи роботи сучасної технологічної компанії: її продукти збираються в ланцюжку поставок, що тягнеться від гігантських заводів у Китаї, створених за участю Кука, до Індії та Бразилії, а популярний роздрібний бізнес охоплює п’ять континентів.

"Він прийшов на зміну людині такого масштабу, яку навряд чи комусь ще на планеті доводилося заміщати, і він проробив приголомшливу роботу", – заявив Пітер Оппенгеймер, який обіймав посаду фінансового директора Apple з 2004 по 2014 рік.

Тернус прийшов в Apple у 2001 році і просувався кар'єрними сходами, курируючи розробку Mac і iPad. Він стане восьмим генеральним директором Apple за 50 років існування компанії і третім з моменту повернення Джобса в 1997 році, коли той врятував компанію від межі банкрутства.

"Я сповнений оптимізму щодо того, чого ми зможемо досягти в найближчі роки", – підкреслив Тернус в офіційній заяві. "Я обіцяю керувати, спираючись на ті цінності та бачення, які визначали це особливе місце протягом півстоліття".

Нові виклики для Джона Тернуса

Тернусу належить очолити компанію, яка вже кілька років не створювала нових масових продуктів і стикається з питаннями щодо свого бізнесу, пишуть ЗМІ. За останні місяці Apple покинули кілька топ-менеджерів, що викликало занепокоєння інвесторів щодо кваліфікації наступного покоління керівників і довгострокової стратегії, особливо в галузі штучного інтелекту. Компанія в основному залишалася осторонь, тоді як решта технологічної індустрії зобов'язалася витратити сотні мільярдів доларів на розробку ШІ.

Apple також доводиться лавірувати у вкрай неспокійних політичних водах, включаючи різкі зміни в питанні мит адміністрації Трампа, насувається антимонопольний процес і геополітичну напруженість у відносинах з Китаєм.

В останні роки Кук з необхідності став провідним дипломатом технологічної індустрії, здійснюючи регулярні візити до Вашингтона та Пекіна, щоб спробувати збалансувати часто суперечливі плани президента Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Як виконавчий голова він "буде сприяти певним аспектам діяльності компанії, включаючи взаємодію з політиками по всьому світу", пояснили в прес-релізі Apple.

"Це не прощання", – заявив Кук у листі на сайті Apple. Але він додав, що це "момент переходу".

Apple залишається однією з найприбутковіших компаній у світі завдяки стабільності продажів iPhone, таких продуктів, як Apple Watch, і сервісів, включаючи iCloud та Apple Pay.

Кук прийшов в Apple у 1998 році з компанії Compaq, що виробляє комп'ютери, трансформував управління товарними запасами і в 2007 році став операційним директором. У своїй промові на випускному вечорі в Обернському університеті в 2010 році він підкреслив, що Apple і Джобс надали йому "можливість щодня займатися по-справжньому значущою роботою".

Хоча Кук рідко обговорював своє особисте життя, за винятком дитинства в Алабамі та студентських років в Оберні, він також став одним із найвідоміших керівників-геїв у корпоративній Америці.

Незважаючи на роки успіху, Кук так і не зміг позбутися сприйняття його як людини, що не володіє технологічним баченням, подібним до бачення Джобса. Коли в 2011 році він став на чолі Apple, випуски нових iPhone вже стали культурними віхами, за якими стежили так само пильно, як за останніми голлівудськими блокбастерами.

"Дуже важко впроваджувати інновації, коли ти маєш розміри Apple", – заявив Майк Слейд, який консультував Apple і Джобса з питань стратегії виробництва та маркетингу з 1998 по 2004 рік. Він додав, що спадщиною Кука стало "постійне вдосконалення у всіх аспектах і фантастичні нові продукти".

В останні роки Apple підвищувала ціни на свої пристрої та робила ставку на зростання сервісів, продаючи більше програмного забезпечення для понад мільярда iPhone, що використовуються по всьому світу. Її сервісний бізнес неухильно зростав протягом останнього десятиліття, склавши останнім часом близько чверті річного доходу.

Але Apple демонструє неоднозначні результати в інших частинах свого бізнесу: сповільнилося зростання продажів носимих пристроїв, включаючи Apple Watch і AirPods, а в Китаї продажі часом виявляються посередніми. У 2024 році компанія зробила невдалу спробу увійти в сферу так званої доповненої реальності зі своєю гарнітурою Vision Pro.

Відносини Apple з Китаєм перетворилися на вразливе місце. Крім того, що на частку цієї країни часом припадає чверть річного доходу Apple, компанія виробляє в Китаї близько 80 відсотків своїх iPhone.

Кук налагодив стосунки з Трампом, який критикував Apple за те, що компанія не виробляє iPhone у Сполучених Штатах. Минулого року Кук подарував Трампу подарунок із 24-каратного золота, прагнучи уникнути погроз президента ввести мита на пристрої компанії.

Кар'єрний шлях нового CEO

Тернус приєднався до Apple через чотири роки після закінчення Пенсильванського університету в 1997 році. Спочатку він працював над екранами для комп'ютерів Mac і з часом став ключовим помічником Дена Річчіо, давнього лідера інженерного підрозділу компанії. У міру кар'єрного зростання Річчіо повноваження Тернуса розширювалися, включаючи керівництво командами, що працюють над Mac і iPad. Тернус змінив Річчіо в 2021 році.

Apple також повідомила, що Джоні Сружі, який очолював роботу над власними чіпами компанії, був призначений на посаду директора з апаратного забезпечення. Крім керівництва апаратними технологіями, Сружі візьме на себе роль Тернуса з контролю за проектуванням апаратного забезпечення.

Тепер Тернусу доведеться зіткнутися з проблемою, яка переслідувала Кука протягом усього його терміну: чи зможе Apple створювати нові продукти, що змінюють галузь, без Джобса біля керма?

