Apple підтвердила, що підвищить ціни на більшість своїх пристроїв

У всьому винна криза чіпів і мікросхем пам'яті, спричинена бумом штучного інтелекту.

Apple попередила про майбутнє підвищення цін на свою продукцію. У всьому винна криза чіпів і мікросхем пам'яті, спричинена бумом штучного інтелекту.

"На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом’якшити серйозне подорожчання комплектуючих, і намагалися захистити наших клієнтів від цього, але ситуація стала нестерпною", – заявив Тім Кук в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Які саме товари подорожчають і на скільки, він не уточнив, але можна припустити, що мова йде про iPhone 18 Pro та Pro Max, які презентують у вересні. За оцінками дослідницької компанії TechInsights, якщо Apple повністю перекладе збільшені витрати на покупців, телефони можуть подорожчати на 270 доларів і більше, але це поки що лише припущення.

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Apple також підтвердила, що не планує створювати власні заводи з виробництва пам’яті та накопичувачів. "Ми не можемо робити все самі", – заявив Тім Кук. Корпорація з Купертіно є одним із найбільших у світі покупців пам’яті та накопичувачів.

Основною причиною кризи став бум штучного інтелекту. Найбільші технологічні корпорації скуповують величезні обсяги DRAM і NAND, що призвело до чотирикратного зростання цін з 2025 року та історичного вичерпання складських запасів. Виробники перенаправляють потужності на випуск високопродуктивної пам’яті для серверів штучного інтелекту, а на споживчий ринок поставок не вистачає.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду глави Apple після понад 15 років керівництва компанією – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

Презентація iPhone 18 Pro/Pro Max очікується у вересні 2026 року – разом із ними мають представити й перший складаний iPhone. А ось стандартний iPhone 17, згідно з витоками, вийде лише навесні 2027 року.

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