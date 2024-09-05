До вересневої презентації Apple залишилося всього кілька днів.

До презентації iPhone 16 залишилося буквально декілька днів. Цьогоріч на нас чекає невелике оновлення, тому перед покупкою вкрай важливо знати, в яких деталях новенькі пристрої відрізняються від апаратів серії iPhone 15. Джерело зібрало все що відомо про базовий Айфон 2024 року.

На відміну від Pro-моделей iPhone 16, нововведень буде небагато. Так, гаджет збереже 6,1-дюймовий OLED-дисплей. Всупереч очікуванням, частота кадрів не зміниться – 60 Гц. І це при тому, що багато бюджетних Андроїдів можуть похвалитися екранами на 90, а деякі навіть 120 Гц.

Апаратною основою iPhone 16 стане однокристальна система A18. Очевидно, з підтримкою новомодних інтелектуальних фішок. Обсяг оперативної пам'яті зросте з 6 до 8 ГБ. Очевидно, це пов'язано все з тим же ШІ.

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Крупного оновлення камер для iPhone 16 і 16 Plus не очікується – базові айфони тільки минулого року отримали новий 48-мегапіксельний сенсор. Втім, Apple таки повернеться до вертикального розташування камер – це дозволить базовим моделям записувати просторові відео для шолома Apple Vision Pro.

Ємність акумулятора iPhone 16 становитиме 3561 мАг (у нинішньому поколінні використовується 3349 мАг). А ось 20-ватна зарядка нікуди не дінеться – тобто зарядка телефону, як і раніше, займатиме дві години. До речі, у Pro-моделей потужність дротової зарядки зросте до 40 Вт.

Також в iPhone 16 з'явиться налаштовувана клавіша Action Button, яка дебютувала в торішніх моделях 15 Pro і 15 Pro Max. А ось поява Capture Button під питанням: найімовірніше, її отримають тільки Pro-моделі.

І наостанок, смартфон не подорожчає – стартова модель iPhone 16 коштуватиме 799 доларів. Покупці зможуть вибрати версію з накопичувачем на 128, 256 або 512 ГБ. 1 ТБ ПЗП запропонують тільки покупцям Pro і Pro Max.

На вересневому івенті Apple за класикою покаже нові смартфони, годинник і навушники, однак на цьому плани компанії не закінчуються. До кінця року також мають вийти нові MacBook, і, можливо, iPad.

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