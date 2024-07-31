Це частина нової стратегії компанії, орієнтованої на екологічність і збільшення тривалості життя продуктів.

Logitech, провідний виробник комп'ютерних аксесуарів, оголосив про плани компанії перейти до бізнес-моделі "вічної миші". Такий пристрій працюватиме за підпискою десятиліттями, пише The Verge.

Фінальний дизайн миші ще не затверджений, тож просто завтра на прилавках магазинів нічого такого не з'явиться. Проте вже є кілька варіантів, як це може бути реалізовано. Наприклад, компанія може випустити недорогу мишку, що працює тільки з оплаченою підпискою. Не оплатив підписку – мишка перестане отримувати оновлення або взагалі працювати.

Другий варіант – більш приземлений і передбачає звичайний лізинг, коли користувач платить щомісячну плату і, наприклад, раз на рік отримує новий девайс, здаючи в магазин старий. Ну або ж користувачеві видадуть таку ж мишку, коли стара зламається.

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У Logitech визначили цей задум як частину нової стратегії компанії, орієнтованої на екологічність і підвищення тривалості життя її продуктів. Ця модель буде економічно вигідна для клієнтів і скоротить обсяги виробництва електронного сміття, вважає виробник.

Варто зазначити, що слідом за стримінговими та ігровими сервісами, IT-компанії теж почали пропонувати свої продукти за передплатою. Наприклад, HP нещодавно запустив підписку, користувачі якої отримують принтер і можливість роздруковувати певну кількість сторінок на місяць.

Раніше цього місяця Logitech випустила мишу, яка "ніколи не розрядиться". Пояснюється це просто: суперконденсатор усередині пристрою діє як крихітна батарея, яку постійно заряджає килимок Powerplay під ним. А ось на одній АА-батарейці обіцяють автономність понад 600 годин.

Також в асортименті Logitech з'явилася мишка з ChatGPT усередині: можна записати лекцію або переговори, а ШІ-помічник перетворить голос на текст і передасть на комп'ютер. У майбутньому виробник планує додати сумісність з іншими чат-ботами.

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