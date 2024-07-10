Це універсальний аксесуар, який може живитися як від AA-батарейки, так і від зарядного килимка.

Logitech поповнила асортимент бездротових мишей моделлю G309. Це універсальний аксесуар, який можна використовувати або з однією батареєю АА, або без неї, але з килимком Powerplay. В останньому випадку це робить її пристроєм з "нескінченною автономністю", пише The Verge.

Пояснюється це просто: суперконденсатор усередині пристрою діє як крихітна батарея, яку постійно заряджає килим Powerplay під ним. Водночас на одній АА-батарейці обіцяють автономність понад 300 годин, якщо мишку підключати через адаптер Lightspeed і 600 годин через Bluetooth.

Хоч мишка належить до бюджетного сегмента, вона оснащена високоточним сенсором Hero 25K, який зазвичай використовується в преміум-пристроях виробника. Під кнопками встановлено гібридні оптомеханічні перемикачі. Важить пристрій разом із батарейкою 86 г і 68 г без неї.

Logitech G309 вже надійшла в продаж і пропонується за 80 доларів(~3000 грн). У комплект входить USB-кабель, подовжувач, AA-батарейка і наклейки. Зарядний килимок продається окремо за 120 доларів.

Раніше цього року Logitech випустила комп'ютерну мишу з ChatGPT усередині: можна записати лекцію або переговори, а чат-бот перетворить голос на текст і передасть на комп'ютер. У майбутньому розробник планує додати сумісність з іншими чат-ботами.

А компанія Nothing нещодавно представила CMF Phone 1 – найнезвичайніший смартфон 2024 року. Новинка отримала можливість кастомізації, знімну батарею і змінну задню кришку.

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