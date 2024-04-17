У майбутньому розробник планує додати сумісність з іншими чат-ботами.

Комп'ютери завтрашнього дня зі штучним інтелектом можуть мати не лише клавішу Copilot на клавіатурах. У Logitech з'явилася комп'ютерна миша, яка отримала виділену кнопку для роботи з ШІ на комп'ютері через безкоштовний інструмент Logi AI Prompt Builder.

Продукт отримав назву Signature AI Edition M750, пише The Verge. Нову кнопку розмістили біля коліщатка прокрутки. Одне натискання – і користувач запускає помічника, який дає змогу робити швидкі запити в чат-бот.

Далі вам запропонують заздалегідь задані підказки: наприклад, можна записати лекцію або переговори, а ШІ перетворить голос на текст і передасть на комп'ютер. Ще ШІ допоможе виокремити з бесіди або лекції головне, а спеціальні налаштування дають змогу змінити тон повідомлення і його складність. Як це працює, показано у відео:

Signature AI Edition M750 під'єднується до ПК через Bluetooth або за допомогою USB-передавача. У комплекті йде АА-батарейка, якої, як стверджує Logitech, має вистачити на два роки використання миші. Пристрій зараз продається в США і Великобританії за 50 доларів (близько 2000 грн).

Поки що помічник Logitech працює тільки з ChatGPT і розуміє тільки англійську, хоча виробник працює над сумісністю і з іншими чат-ботами. Однак невідомо, скільки доведеться чекати користувачам.

Раніше ми розповідали про унікальну бездротову мишку з вбудованим USB-хабом. По-справжньому корисний аксесуар для тих, хто вічно губить перехідники та адаптери.

Говорячи про ChatGPT, напередодні OpenAI оновила чат-бот до моделі GPT-4 Turbo. Тепер ШІ знає більше актуальної інформації та демонструє поліпшені можливості в письмі, кодуванні та логіці. А до кінця 2024 року очікується запуск ChatGPT-5, який обіцяє революцію у сфері ШІ.

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