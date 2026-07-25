Названо найвигідніші смартфони – вони майже не втрачають у ціні після купівлі

Якщо ви звикли часто міняти смартфони, придбання пристроїв із цього списку допоможе повернути максимум вкладених коштів під час перепродажу.

Журналісти видання BGR з посиланням на дані торгівельної латформи Swappa перелічили телефони, які краще за інші зберігають вартість на вторинному ринку. До рейтингу увійшло 5 моделей, які найменше втрачають у ціні після покупки.

Найвигіднішим пристроєм для перепродажу виявився базовий iPhone 17 із накопичувачем ємністю 256 ГБ. Через 10 місяців після виходу цей айфон, доступний у роздрібній торгівлі за 799 доларів, зберіг 99% початкової вартості – на вторинному ринку його перепродають у середньому за $791.

На другому місці опинився iPhone 17 Pro. Компактний 6,3-дюймовий флагман із чіпом A19 Pro та 12 ГБ оперативної пам’яті практично не знецінюється: якщо на початку продажів пристрій коштував $1099, то до середини літа він зберіг 98,7% стартової ціни й перепродається за $1085.

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У топ-3 також потрапив iPhone 17 Pro Max із показником 98,73%. Незважаючи на те, що вже через два місяці Apple представить лінійку iPhone 18, б/у версія Pro Max на 256 ГБ оцінюється в 1173 долари (при ціні нового – $1199). Восени минулого року модель була повністю розпродана за попередніми замовленнями в багатьох країнах.

Четверте місце посів бюджетний iPhone 17e, який через 4 місяці після виходу зберіг 96,66% вартості. При офіційній ціні в $599 за версію на 256 ГБ, на Swappa його купують за $579. Модель приваблює покупців топовим чіпом A19, підтримкою MagSafe та функціями штучного інтелекту Apple Intelligence.

Єдиним Android-смартфоном у першій п’ятірці виявився Samsung S26 – його залишкова вартість становить близько 88,9%. На вторинному ринку розблокована версія на 256 ГБ перепродається за $800 при стартовій ціні $899.

Автори дослідження зазначають, що рейтинг складено на основі цін розблокованих пристроїв у хорошому стані, виставлених на продаж на вторинному ринку. За їхніми спостереженнями, смартфони Apple традиційно дешевшають повільніше завдяки високому попиту, тривалій програмній підтримці та стабільній популярності бренду.

Презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня. Apple планує змінити свою 15-річну традицію та розділити реліз лінійки iPhone 18 на дві частини. Преміальні флагманські моделі (Pro, Pro Max і складаний iPhone) вийдуть восени 2026 року, а базовий iPhone 18 затримається до весни 2027 року.

Раніше експерти назвали популярні смартфони, які входять в останній рік підтримки. Їхнім власникам варто перевірити, скільки часу їхній телефон ще отримуватиме нові версії системи та патчі безпеки, і, можливо, задуматися про оновлення.

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