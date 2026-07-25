Україна уразила кораблі РФ у Каспійському морі: Зеленський розповів, що вони возили з Ірану

Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на війну проти України.

Україна має дуже хороші результати далекобійних ударів по російських кораблях в акваторії Каспійського моря.

Про це повідомив в Telegram президент Володимир Зеленський. "Це кораблі, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Ірану, та військовий корабель", - зазначив він.

Він підкреслив, що цієї ночі також Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на війну проти України.

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Він підтвердив удар по підприємству у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить удари по українцях. За його словами, відстань від державного кордону України становить близько 1200 км.

Зеленський зазначив, що було нанесено удари також по нафтопереробному аводу у Тюмені, логістичному об’єкту в Єкатеринбурзі, складу паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

Що додали в СБУ

У Службі безпеки України (СБУ) деталізували, що в акваторії Каспійського моря безпілотники уразили:

нафтодобувну платформу родовища "Філановського";

вантажний корабель Port Olya 2 та суховантаж Begey, які перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і РФ;

ракетний катер проєкту 12418 "Молнія".

При цьому в СБУ наголосили, що Росія отримуватиме відповідь за удари по українських портах на півдні, за намагання блокувати українське судноплавство.

"Ці дії ворога будуть отримувати законну відповідь від СБУ у межах невід'ємного права України на самооборону. Російська війна буде повертатися у "рідну гавань" і спецоперації Служби пришвидшать цей процес", - йдеться в повідомленні.

Також відомство повідомило, що у ніч на 25 липня далекобійні дрони СБУ успішно відпрацювали по низці військових цілей у Ростові-на-Дону. Зокрема, уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е Grave Stone та її антенну вежу, котрі є складовими ЗРК С-400 "Тріумф", з яких РФ обстрілює Україну.

Крім того знищено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" та уражено два склади з FPV-дронами.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень українські удари вразили п’ять складів компанії Wildberries. Видання Financial Times дізналося, що Wildberries переконувала кремлівського диктатора Володимира Путіна, що може стати чимось більшим, ніж просто російською відповіддю Amazon.

Також видання зазначило, що такі атаки – частина нової української кампанії, яка значною мірою використовує свої досягнення в технології далекобійних дронів, щоб донести наслідки путінського вторгнення, до пересічних росіян.

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