Українські дрони вразили США: як це змінило ставлення MAGA до війни, – The Telegraph

Ще недавно інфлюенсери MAGA називали Україну "ворогом" і заявляли, що війна їм байдужа.

Потрібна мужність, щоб визнати свою неправоту. Для Лори Лумер, інфлюенсерки руху MAGA, для цього знадобилася ніч в українському бомбосховищі та поїздка до спаленого McDonald's.

Незвичайний поворот у кар’єрі Лумер – від провокаторки, яка часто заявляла, що їй байдуже до російського вторгнення, до особи, яка симпатизує Україні, яка зблизилася з президентом України Володимиром Зеленським, – став найяскравішою на сьогодні ознакою того, що MAGA змінило свою думку про війну, пише The Telegraph.

"Щойно пережила свою першу повітряну тривогу в Україні. Ревуть сирени. Так щодня для кожного українця, – написала вона у дописі в X майже двом мільйонам своїх підписників. – Я часто казала, що мені все одно. Озираючись назад, з мого боку було не дуже гарно так говорити. Нам потрібна моральна ясність".

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Згодом Лумер взяла інтерв’ю у Зеленського в саду президентського палацу, де він визнав, що його розмова віч-на-віч із Дональдом Трампом на полях похорону папи Франциска у квітні 2025 року виявилася серйозним проривом у їхніх стосунках.

"Республіканці у спільноті MAGA перейнялися цією неохочою повагою до України, і тепер відбувається зближення", – заявив Глен Говард, президент і голова Фонду Саратога.

Зміна позиції MAGA

Лумер – одна з дедалі більшої кількості інфлюенсерів MAGA, які вважають, що Росія була нещирою у прагненні до миру. Україна ж, навпаки, постала як військовий аутсайдер, який пережив чотирирічний натиск і став лідером у методах сучасної війни.

Два роки тому Тім Пул, американський правий політичний коментатор і ведучий подкасту, називав Україну "ворогом цієї країни" і вимагав, щоб Вашингтон відкликав військову допомогу та підтримку.

У п’ятницю він закликав Трампа підтримати військові зусилля України.

"Україна бореться за саме своє існування проти злого диктатора, – написав він у X. – Тепер я бачу важливість української перемоги над Росією. Сподіваюся, Трамп і народ Сполучених Штатів нададуть свою підтримку".

Зміна позиції MAGA відбулася одночасно зі зростаючою впевненістю адміністрації в тому, що Україна тепер має перевагу в конфлікті, який триває вже чотири роки.

Думка змінилася завдяки одній людині

Одна людина відіграла вирішальну роль у зміні думки Трампа щодо України. Під час недавнього візиту до Києва Ден Дрісколл, міністр сухопутних військ США, був вражений тим, наскільки Україна випередила США у війні дронів та інтеграції штучного інтелекту на полі бою.

Він був настільки вражений, що описав українську систему Delta, яка об’єднує дрони та іншу зброю в єдину мережу, як "абсолютно неймовірну", визнавши при цьому, що в Америки немає майже нічого рівнозначного.

"Українська загальна операційна система Delta, їхня командно-керуюча система з модульною відкритою архітектурою, є абсолютно неймовірною. Вона повністю інтегрує кожен окремий дрон, кожен сенсор і кожну вогневу платформу в одну-єдину мережу. Наша – ні", – зазначив він.

У поєднанні з тим, що він провів деякий час з українськими солдатами, що, за словами джерел, обізнаних із візитом, пробудило в міністрі сухопутних військ внутрішнього "армійського рейнджера", він повернувся до Вашингтона з переконанням, що необхідно працювати з Києвом, а не проти нього.

Співпраця з Україною

Україна більше не є одержувачем допомоги, який випрошує її, а досвідченим технологічним партнером.

У свою чергу, США тепер прагнуть закуповувати дрони у Києва та налагоджувати спільне виробництво власних безпілотних літальних апаратів. У середу стало відомо, що шість українських компаній отримали дозвіл експортувати приблизно по 100 дронів кожна для військових випробувань у США.

"Спільнота MAGA почала ставитися до України з неохочою повагою, і, думаю, міністр сухопутних військ Ден Дрісколл, ймовірно, проклав у цьому шлях, – заявив Говард. – Війна з Іраном породила усвідомлення важливості українських дронів, і Україна допомогла США, надавши підтримку, коли Трамп просив союзників прийти на допомогу".

За його словами, існує певне технологічне сприйняття з боку спільноти MAGA таких технологій, як дрони, – вони це бачать, цінують і розуміють".

Україна в контексті війни США проти Ірану

У розпал конфлікту Трампа з Іраном західні розвідники виявили, що Росія ділиться технологіями дронів, тактикою та супутниковими знімками, допомагаючи Ісламській Республіці наводитися на американські війська.

Будь-які спроби президента США застерегти союзників Тегерана, зокрема Китай, від втручання, судячи з усього, зазнали невдачі.

Інстинктивно Україна відчула можливість використати цю підтримку, щоб підштовхнути Трампа до більш жорсткого підходу у відносинах із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

У березні Зеленський заявив, що військова розвідка його країни має "незаперечні докази" того, що Москва ділиться інформацією з Тегераном.

Він не розкрив точного характеру цих розвідданих, але зазначив, що вони надійшли від союзників на Близькому Сході, яким українські сили допомагали захищатися від атак іранських дронів.

"Росія використовує власні можливості радіотехнічної та електронної розвідки, а також частину даних, отриманих у рамках співпраці з партнерами на Близькому Сході", – сказав Зеленський.

ЦРУ і сам Трамп відтоді визнали, що Росія допомагала Ірану.

Підкріплюючи ці твердження, Україна та її союзники сподівалися, що це переконає президента США та його прихильників із MAGA в тому, що Росія – більший ворог, ніж вважалося раніше.

Схоже, це спрацювало з Лумер, яка заявила у дописі в соцмережах, що Кремль допомагав Тегерану.

"Росія фінансує Іран і постачає йому вибухівку, щоб вбивати американських солдатів, тоді як Іран закликав до вбивства президента Трампа", – написала вона.

На якомусь етапі здавалося, що Україна приречена, покинута своїм найважливішим союзником після найвидовищнішої сварки в Овальному кабінеті. Через шістнадцять місяців після тієї сутички між Трампом і Зеленським, схоже, саме MAGA очолює зусилля зі зближення цих двох.

Інші новини про відносини України та США

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна зірвала план Путіна, який став би катастрофою для США. Зеленський висловив переконання, що саме Радянський Союз був найнебезпечнішим ворогом для Сполучених Штатів, оскільки був не лише ідеологічним супротивником, а й конкурентом за вплив у Європі.

Крім того, ми також розповідали, що в США готуються проголосувати за "пекельні санкції" проти РФ уже наступного тижня.

Демократи дали зрозуміти своїм республіканським колегам, що готові підтримати документ, до якого президент Трамп в останній момент зажадав включити й Іран.

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