ЄС дозволить продавати конфісковану нафту з 'тіньового флоту' РФ

Москва пригрозила вжити у відповідь "усі необхідні засоби", що є в її розпорядженні.

ЄС дозволить столицям країн-членів продавати російську нафту, вилучену з суден, які намагалися уникнути санкцій блоку.

Як пише Euractiv, представники Європейської комісії підтвердили, що новий пакет санкцій проти Москви міститиме положення, яке дозволить державам-членам продавати сиру нафту та інші товари, вилучені з танкерів російського "тіньового флоту", який Росія використовує для ухилення від обмеження цін на нафту, встановленого "Великою сімкою".

Такі конфіскації відбуваються дедалі частіше, розповів один із чиновників ЄС під час брифінгу для журналістів у Брюсселі.

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"Питання полягало в тому, що робити з вантажем та товарами. Це дуже цінно, як ви можете собі уявити", - сказав він.

Хоча нафта є найприбутковішим експортним товаром Росії, ця політика передбачає, що зерно також може бути виставлене на продаж у разі його конфіскації.

Цей крок зроблено на тлі прагнення Брюсселя придушити експорт енергоносіїв з Росії з метою позбавлення Кремля можливості фінансувати війну проти України.

Так, у березні Бельгія затримала в Північному морі судно, яке, як вважається, належить до російського "тіньового флоту". Вміст танкера становив близько 330 тис. барелів нафти, вартість якої за поточними ринковими цінами може становити до 26 мільйонів доларів.

На початку липня нафта Urals торгувалася на рівні близько 50 доларів за барель, але після поновлення ескалації війни США проти Ірану ціна зросла до 80 доларів за барель.

Москва засудила ці захоплення як "піратство" і пригрозила вжити у відповідь "усіх необхідних засобів", що є в її розпорядженні.

Кая Каллас, головний дипломат ЄС, також заявила, що 20 липня у Середземному морі європейські співробітники служби морської безпеки піднялися на борт пов’язаного з Росією судна MV South Star для "перевірки прапора".

"Кожен незаконний рейс сприяє підтримці російської військової машини. Ми доповнюємо наші санкції діями на морі", - сказала Каллас.

Пакет санкцій, ухвалений 23 липня, також передбачає 12-місячне замороження обмеження на ціну російської нафти, що забороняє компаніям ЄС надавати послуги, зокрема страхові, російським танкерам, які продають нафту за ціною, вищою за встановлену. Обмеження встановлено на рівні 44 доларів за барель, але без угоди воно зросло б до 58 доларів за барель.

За оцінками ЄС, обмеження ціни на нафту коштуватиме Кремлю 3,5 млрд доларів втрачених доходів від нафти протягом наступного року. Ця оцінка базується на ціні нафти марки Urals у розмірі 60 доларів за барель.

"Тіньовий флот РФ" - інші новини

Російські військові кораблі виконують завдання з супроводу торгових танкерів у водах Європи, що ще більше навантажує надводний флот країни та поглиблює і без того "серйозну" проблему з формуванням бойових сил.

У ніч проти 15 липня Сили оборони вперше уразили танкери тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря - було зафіксовано ураження 20 суден.

Водночас з 20 по 22 липня Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 13 російських суден у Чорному та Азовському морях.

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