Російська економіка тріщить: Politico пояснило, як Україна посилює тиск

Поки палають нафтопереробні заводи та склади, російські фінансові ринки починають замерзати.

Російська економіка зазнає дедалі більшого тиску, оскільки вартість фінансування війни проти України продовжує зростати.

Як пише видання Politico, однією з найсвіжіших ознак напруженості є протистояння між Мінфіном, який зобов’язаний зібрати кошти на війну, та найбільшими банками РФ, які вимагають дедалі вищих процентних ставок для її фінансування.

Зокрема, днями Мінфін заявив про призупинення продажу облігацій після того, як серія аукціонів не змогла залучити покупців. Видання зазначило, що прибутковість держоблігацій зараз коливається від 13% до 17% і може знизитися, якщо центральний банк РФ знизить ключову ставку. Наразі ключова ставка становить 14,25%.

Відео дня

Російський союз промисловців і підприємців, найбільше бізнес-лобі РФ, попередив про хвилю "осінніх дефолтів", якщо центробанк не знизить ставки. Кількість корпоративних банкрутств уже зросла майже на 11% за перші півроку.

За словами аналітика Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніса Клюге, Кремль раніше планував скоротити військові видатки цього року, але натомість вони різко зросли й у другому кварталі склали майже половину державних видатків.

Клюге зазначив, що тупикова ситуація на ринку облігацій не віщує краху, але узгоджується з іншими ознаками напруженості на російських фінансових ринках. Зокрема, основний фондовий індекс нафтової галузі РФ впав на 30% за останні 2 місяці через українські удари дронів по нафтопереробних заводах.

Яка ситуація в Україні

За ці 2 місяці Україна значно розширила атаки з використанням безпілотників. На додаток до атак на нафтопереробні заводи, які призвели до черг за паливом по всій країні, Україна завдала ударів по 183 суднах у Чорному та Азовському морях, серйозно порушивши спроби Росії поповнити запаси палива в обложеному Криму, а також ускладнивши експорт зерна на світові ринки.

Російські фермери навіть поскаржилися, що покупці не хочуть ризикувати й купують зерно в інших, внаслідок чого вони не можуть продати хороший урожай.

Ситуацію погіршили удари по центрах-складах компанії Wildberries. У результаті атак було знищено товарів на сотні мільйонів доларів.

Видання навело як приклад слова командувача Силами безпілотних систем Роберта (Мадяра) Бровді про те, що вартість знищених товарів не була ключовим питанням. "Йдеться про те, щоб в одну мить зруйнувати ілюзію комфортного, мирного життя для слухняної біомаси держави-агресора", – сказав Бровді.

Хоча Wildberries – це переважно цивільна компанія, на її онлайн-платформі продаються різні товари подвійного призначення, такі як бронежилети, безпілотники та прилади нічного бачення. Таким чином, Україна визнала її законною ціллю.

Удари по складах Wildberries

18 липня Україна завдала ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries. Основні атаки припали на склади в Електросталі (Московська область) та Котовську (Тамбовська область).

А 24 липня було атаковано одразу три склади Wildberries – два в Санкт-Петербурзі та один у Сімферополі.

За словами військового експерта, колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, через склади Wildberries проходить значна кількість товарів для потреб російської армії. За його словами, йдеться про оптоволокно, оптику, бронежилети, медичні набори, запчастини для БПЛА та іншу продукцію подвійного призначення.

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