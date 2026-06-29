Відома дата презентації iPhone 18 Pro – про смартфони вже майже все відомо

Apple готує головну подію осені 2026 року –презентацію нових iPhone, де, окрім звичних смартфонів, дебютує iPhone-розкладачка. Якщо вірити свіжій інформації Марка Гурмана з Bloomberg, захід відбудеться 9 вересня.
Попередні замовлення на iPhone 18 Pro/Pro Max та iPhone Ultra будуть відкриті 10 вересня, а у продажу новинки з’являться до кінця місяця. Окремо підкреслюється, що базову модель iPhone 18 у вересні не покажуть – вона "переїхала" на весну 2027 року разом з iPhone Air 2.
Раніше з’явилася інформація про те, що лінійку iPhone 18 Pro чекає кілька значних змін:
- Одним із ключових оновлень стане новий 2-нм чіпсет A20, який має помітно підвищити продуктивність та енергоефективність.
- iPhone 18 Pro може стати одним із найпомітніших оновлень камери в історії: змінна діафрагма, покращений телеоб'єктив, нічна зйомка та абсолютно новий застосунок "Камера".
- Apple планує зменшити розмір Dynamic Island, зробивши виріз менш помітним і збільшивши корисну площу екранау. Як повідомляється, довжина "пігулки" зменшиться з нинішніх ~20,7 мм до 13,5 мм.
- Збільшений час автономної роботи. Головний смартфон у лінійці Pro отримає батарею на 5200 мАг і зможе перевищити позначку в 40 годин автономності.
Усі чутки та витоки вказують на те, що лінійка iPhone Pro 18 включатиме чорний, сріблясто-білий, світло-блакитний та темно-вишневий відтінки. Останній замінить помаранчевий, який став візитною карткою 17 Pro.
Інтерес до лінійки підігріває й можливий iPhone Ultra – перший складаний смартфон від Apple. За чутками, ціна стартуватиме від $2000, а за топову версію попросять $2200. Новинці приписують OLED-панель Samsung M14, систему охолодження з випарною камерою та екран практично без видимої складки.
Раніше інсайдери розкрили, чого чекати на осінній презентації Apple. За чутками, компанія готує один із найнасиченіших релізних сезонів у своїй історії.