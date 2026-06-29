Відома дата презентації iPhone 18 Pro – про смартфони вже майже все відомо

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple готує анонс iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та першого складаного iPhone.

Apple готує головну подію осені 2026 року –презентацію нових iPhone, де, окрім звичних смартфонів, дебютує iPhone-розкладачка. Якщо вірити свіжій інформації Марка Гурмана з Bloomberg, захід відбудеться 9 вересня.

Попередні замовлення на iPhone 18 Pro/Pro Max та iPhone Ultra будуть відкриті 10 вересня, а у продажу новинки з’являться до кінця місяця. Окремо підкреслюється, що базову модель iPhone 18 у вересні не покажуть – вона "переїхала" на весну 2027 року разом з iPhone Air 2.

Раніше з’явилася інформація про те, що лінійку iPhone 18 Pro чекає кілька значних змін:

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Одним із ключових оновлень стане новий 2-нм чіпсет A20, який має помітно підвищити продуктивність та енергоефективність.

iPhone 18 Pro може стати одним із найпомітніших оновлень камери в історії: змінна діафрагма, покращений телеоб'єктив, нічна зйомка та абсолютно новий застосунок "Камера".

Apple планує зменшити розмір Dynamic Island, зробивши виріз менш помітним і збільшивши корисну площу екранау. Як повідомляється, довжина "пігулки" зменшиться з нинішніх ~20,7 мм до 13,5 мм.

Збільшений час автономної роботи. Головний смартфон у лінійці Pro отримає батарею на 5200 мАг і зможе перевищити позначку в 40 годин автономності.

Усі чутки та витоки вказують на те, що лінійка iPhone Pro 18 включатиме чорний, сріблясто-білий, світло-блакитний та темно-вишневий відтінки. Останній замінить помаранчевий, який став візитною карткою 17 Pro.

Інтерес до лінійки підігріває й можливий iPhone Ultra – перший складаний смартфон від Apple. За чутками, ціна стартуватиме від $2000, а за топову версію попросять $2200. Новинці приписують OLED-панель Samsung M14, систему охолодження з випарною камерою та екран практично без видимої складки.

Раніше інсайдери розкрили, чого чекати на осінній презентації Apple. За чутками, компанія готує один із найнасиченіших релізних сезонів у своїй історії.

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