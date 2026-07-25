Sony назвала дату виходу God of War: Laufey та анонсувала нову гру про Кратоса

Обидва проєкти тісно пов’язані між собою і є частинами єдиної сюжетної лінії.

Sony та Santa Monica Studio офіційно оголосили дату виходу God of War: Laufey. Нова гра у всесвіті God of War вийде 16 лютого 2027 року ексклюзивно для PlayStation 5, про що було оголошено на фестивалі Comic-Con.

Про розробку God of War: Laufey стало відомо в червні 2026 року під час презентації State of Play, де показали великий 20-хвилинний геймплейний трейлер. Таким чином, між анонсом і релізом мине менше ніж рік.

Крім того, креативний керівник Santa Monica Studio Корі Барлога підтвердив, що в розробці вже знаходиться нова частина серії, присвячена Кратосу. Події God of War Laufey будуть безпосередньо пов’язані з нею, а обидва проєкти є частинами єдиної сюжетної лінії.

Відео дня

Головною героїнею God of War: Laufey стане Фей – дружина Кратоса та мати Атрея. Події гри розгортатимуться між God of War (2018) та God of War Ragnarök, а сюжет розкриє історію персонажа, який до цього залишався здебільшого за кадром.

За словами розробників, проєкт запропонує більш динамічну бойову систему з акцентом на магію велетнів, дослідження Дев’яти світів та кінематографічну подачу, яка стала візитною карткою останніх ігор франшизи.

Зараз у розробці також знаходяться ремейки ігор оригінальної трилогії God of War та серіальна адаптація від Amazon.

Тим часом у PS Store зараз проходить великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II та інші ігри.

Вас також можуть зацікавити такі новини: