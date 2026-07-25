Українські дрони перетворили Wildberries на вразливе місце військової економіки Путіна, – FT

Українські дрони продовжують наносити удари по складах Wildberries, тисячі продавців зазнали збитків.

Російська група онлайн-ритейлу Wildberries переконувала кремлівського диктатора Володимира Путіна, що може стати чимось більшим, ніж просто російською відповіддю Amazon. Вона також "могла б кинути виклик очолюваній США платіжній системі по всьому світу".

Але після того, як за останній тиждень українські удари вразили п’ять складів компанії, Wildberries натомість перетворилася на ще одну вразливу ланку у військовій економіці російського президента, пише Financial Times.

Атаки – частина нової української кампанії, яка значною мірою використовує вітчизняні досягнення в технології далекобійних дронів, щоб донести наслідки путінського вторгнення, що триває вже п’ятий рік, до осель пересічних росіян.

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Українські удари пошкодили російські нафтопереробні заводи в самому центрі Москви і навіть у далекій Сибіру, змусивши одного з найбільших у світі виробників енергоносіїв запровадити нормування на заправках та імпортувати паливо, пише видання.

Тепер атаки на сектор електронної комерції Росії загрожують перевернути одну з найбільших компаній країни, яка минулого року відзвітувала про оборот у 6,1 трлн рублів і в 2024 році запропонувала Путіну зухвалий план глобальної експансії, заявляють журналісти.

Wildberries – платформа мас-маркету, орієнтована на ключовий електорат Путіна: росіян з невисокими доходами, які мешкають за межами Москви та Санкт-Петербурга. Її мережа пунктів видачі простягається до малих міст і сіл, де вони стали одними з головних центрів місцевого життя. Повідомляється, що удари, які почалися минулої суботи, знищили товарних запасів на кілька мільярдів доларів у пожежах, які підняли величезні хмари чорного диму над містами у п’яти російських регіонах.

Під час останньої атаки українські дрони вразили об’єкт Wildberries у Ленінградській області поблизу Санкт-Петербурга, спричинивши масштабну пожежу. Губернатор регіону Олександр Дрозденко підтвердив атаку.

У цих атак на Wildberries є пояснення

Олександр Коляндр, директор Eurasia Group, зазначив, що економічні збитки виходитимуть за межі втрачених товарних запасів. "Втрата товарів розорить тисячі торговців, що призведе до несплачених податків, дефолтів за кредитами тощо", – заявив він, додавши, що удари позбавлять державу десятків мільярдів рублів податків від великого платника податків.

Україна обґрунтувала атаки як відплату за російські удари по складах "Нової пошти" – української приватної поштової служби.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що логістична мережа Wildberries використовувалася для постачання російській армії "компонентів дронів, навігаційного обладнання та іншого спорядження".

Хоча прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков це заперечував, продавці на платформі Wildberries пропонують товари, які можуть використовуватися для виготовлення бойових дронів або як базове спорядження для солдатів на фронті – наприклад, бронежилети та шоломи, йдеться в матеріалі.

Ці товари, багато з яких імпортуються з Китаю та підпадають під західні положення щодо продукції подвійного призначення, популярні серед рядових прихильників війни, які збирають кошти на екіпірування російських військ і будують примітивні дрони в рамках "народного військово-промислового комплексу".

Переважна більшість товарів, що продаються на Wildberries, яка здобула репутацію онлайн-ритейлера одягу, орієнтованого на жінок, не мають військового застосування.

Збитки величезні

Перші чотири удари знищили близько 444 000 квадратних метрів, або 8% складських площ Wildberries, за даними російських ЗМІ. Відновлення складів може обійтися компанії приблизно в 36 млрд рублів. Багато малих підприємств, які продають свої товари на Wildberries, що контролює майже половину російського ринку електронної комерції, втратили свої запаси внаслідок ударів.

Перший удар – по складах в Електросталі поблизу Москви та Котовську на півдні – сам по собі міг знищити товарні запаси на суму від 150 до 235 млрд рублів, що можна порівняти з чистим прибутком Wildberries у 175 млрд рублів за 2025 рік. Продавці Wildberries публікували емоційні відео в Instagram, розповідаючи, що їхній бізнес було знищено за одну ніч.

"Прямо зараз на складі горять 4000 моїх шуб вартістю понад 20 млн рублів. Що я можу зробити, щоб допомогти собі? Нічого", – йдеться у підписі до відео однієї продавчині, яка стоїть на узбіччі дороги, за спиною якої піднімається стовп диму.

Російські продавці залишаються ні з чим

Одна засновниця косметичного бренду розповіла, що втратила внаслідок ударів 1 млн рублів. "Я не можу заспокоїтися. Я в шоці. Кожен підприємець у шоці. У мене не залишилося сил, – написала вона в Instagram. – Ми тільки з новин дізналися, що якщо щось підірве склад, нам ні хріна не відшкодують".

І це справді так, адже менш ніж за два тижні до перших ударів Wildberries змінила свої умови, класифікувавши атаки дронів як форс-мажор і знявши з себе будь-які зобов’язання щодо компенсації торговцям за втрачені товари.

У міру наростання громадського обурення Тетяна Кім, співзасновниця та генеральна директорка Wildberries, заявила, що страховики не бажають покривати збитки від атак дронів, але пообіцяла компенсувати втрати 88 000 продавців, яких вона назвала "найдрібнішими та найменш захищеними" продавцями Wildberries.

За словами Кім, програма виплачуватиме продавцям кошти так, ніби знищені товари продовжували продаватися з тією ж швидкістю та за тією ж ціною, що й до атак дронів.

Однак продавці у групових чатах у месенджері Telegram скаржилися, що виплати становлять лише незначну частку вартості їхніх знищених запасів. Один продавець написав, що Wildberries виплатила йому всього 37 000 рублів після того, як він втратив товарів на 1,5 млн рублів під час пожежі в Електросталі.

Інші новини про триваючі удари України по Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що удари по Wildberries розбудять Росію. Нова кампанія покликана не тільки завдати економічної шкоди, а й продемонструвати росіянам, що війна дедалі більше зачіпає кожного з них.

Крім того, ми також розповідали, що війна на виснаження виявилася вигідною для України. У перші роки після повномасштабного вторгнення вважалося, що природні, економічні та людські ресурси РФ стануть її сильною стороною в разі затягування війни.

Однак реальність виявилася іншою. Виявилося, що путінська військова економіка не витримує військових дій і "руйнується" на тлі української кампанії дальніх ударів.

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