США та Іран загрузли в ескалації, з якої ніхто не може вийти переможцем, – WSJ

Аналітики попереджають, що ця безвихідна ситуація загрожує затягнути конфлікт ще на кілька місяців.

Конфлікт між США та Іраном загострюється саме тоді, коли обидві сторони, що воюють, досягають межі того, чого вони можуть досягти за допомогою військової сили. Конфлікт розширився цього тижня після того, як союзні Ірану бойовики в Ємені почали завдавати ударів по суднах, що проходять через ключовий вузловий пункт у Червоному морі, що сприяло зростанню цін на нафту вище 100 доларів за барель вперше за два місяці.

США, у свою чергу, останніми днями посилили свою кампанію бомбардувань в Ірані, завдаючи ударів по всій країні в найінтенсивніший період бойових дій з того часу, як президент США Дональд Трамп та Ізраїль почали бомбардувати Іран наприкінці лютого, пише The Wall Street Journal.

Трамп та інші керівники адміністрації погрожували розширювати військову кампанію проти Ірану – зокрема, ударом по ймовірному іранському ядерному об’єкту в іранській горі Пікакс ("Кірка") або атакою на національну інфраструктуру Ірану, таку як електростанції, у відповідь на іранські атаки на судна в Ормузькій протоці.

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"Ціна продовжуватиме зростати щоночі, доки вони не схаменуться", – заявив журналістам на саміті в Манілі держсекретар Марко Рубіо, посилаючись на опис тегеранського підходу міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі як "око за око".

"Політика президента – голова за око, – заявив Рубіо. – Чесно кажучи, ось як це буде". Він додав, що Трамп ухвалить рішення щодо того, чи загострювати ситуацію, найближчими днями.

Обидві країни стикаються з головною проблемою

Проблема, що стоїть перед Вашингтоном і Тегераном, полягає в тому, що обидва уряди продемонстрували готовність до ескалації, але жоден з них не здатний здобути вирішальну перевагу над іншим. Цей глухий кут підвищує ризик того, що США та Іран можуть бути втягнуті в нові місяці війни, оскільки обидві сторони намагаються створити важелі тиску, зазначають військові аналітики.

"Зараз спостерігається ескалаційна динаміка, – зазначив колишній високопоставлений американський дипломат, який брав участь у переговорах з Іраном, Алан Ейр. – Не думаю, що в адміністрації США справді є чітка стратегічна концепція того, чого вона намагається досягти".

Трамп може піти на подальшу ескалацію, атакувавши цивільну інфраструктуру Ірану, що, ймовірно, спровокує іранську помсту проти глобально важливої енергетичної інфраструктури по всьому Близькому Сходу. Навіть якби Трамп застосував малий ядерний боєзаряд для удару по одному з підземних атомних об’єктів Ірану, це стало б лише символічним ударом по режиму, заявив Хамідреза Азізі, запрошений науковий співробітник, що спеціалізується на Ірані, з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки.

"Ніщо з цього фундаментально не змінить ситуацію, – заявив він про військові варіанти Трампа. – Я бачу це як те, що обидві сторони досягають меж того, чого можна домогтися військовими засобами".

У Ірану є "ідеї"

Цього тижня Іран продемонстрував, що в нього ще є простір для маневру в конфлікті. Союзні Ірану угруповання хуситів у Ємені заявило, що вводить морську блокаду Саудівської Аравії, та пригрозила судноплавству в протоці Баб-ель-Мандеб, що з’єднує Червоне море з Індійським океаном.

Саудівські ЗМІ повідомили в п’ятницю, що в Червоному морі було уражено саудівське судно – через два дні після того, як було уражено два інших саудівських кораблі. Саудівські військові чиновники заявили, що у відповідь завдали військових ударів по цілях хуситів у районі портового міста Ходейда.

Будь-які тривалі атаки на судна, що проходять через Баб-ель-Мандеб, значно розширили б іранську стратегію нарощування економічного тиску на США та їхніх союзників. З березня зусилля Ірану щодо закриття цивільного судноплавства через Ормузьку протоку спричинили найсерйозніший збій у постачанні в історії нафтового ринку, пишуть ЗМІ.

Хусити, які контролюють значну частину Ємену, включаючи столицю Сану, є важливим союзником Тегерана, хоча вони здебільшого залишалися осторонь від нинішнього конфлікту. Угруповання отримує зброю та підготовку від Корпусу вартових ісламської революції, але вважається, що вона діє з більшою мірою незалежності від Тегерана порівняно з підтримуваними Іраном бойовиками в Іраку або ліванською "Хезболлою".

"Іранці, безперечно, отримали перевагу в ескалації завдяки діям хуситів, – заявив Брайан Кларк, колишній високопоставлений чиновник ВМС США, а нині старший науковий співробітник консервативного Гудзонівського інституту у Вашингтоні. – Не думаю, що вони мають перевагу в ескалації, оскільки США все ще можуть обрати удари по цивільних об’єктах і підхід тотальної війни".

Загроза Баб-ель-Мандебу змінює географію нинішнього конфлікту, ставлячи під загрозу важливий маршрут, який Саудівська Аравія використовувала для обходу іранського блокування Ормузької протоки, експортуючи нафту через свій трубопровід "Схід – Захід" до порту на Червоному морі.

Країни мають оцінити, скільки вони готові терпіти

Втягнення хуситів ускладнює і без того складну проблему для американських військових, які зіткнулися з труднощами під час багатотижневих бомбардувань угруповання минулого року в рамках розгорнутої Трампом кампанії під назвою операція "Rough Rider".

Під час операції хусити збили понад півдюжини американських дронів Reaper і завдали ракетного удару по авіаносцю USS Harry S. Truman, змусивши його здійснити різкий поворот, через що винищувач F/A-18 впав у Червоне море.

Нинішній стрибок цін на нафту показав, як дії хуситів можуть протидіяти здатності Трампа знижувати ціни розмовами про можливість деескалації – прийомом, відомому як "словесний тиск" на ринок.

Ціни на нафту неодноразово знижувалися протягом майже п’яти місяців конфлікту після того, як Трамп публічно висловлювався про можливість завершення війни.

"Розширення конфлікту на хуситів може бути стратегією контртиску, – зазначив Ерік Мейєрссон, головний стратег з ринків, що розвиваються, шведського банку SEB. – Це не обов’язково означає, що хусити завдаватимуть стільки ж ударів, скільки іранці. Це просто означає, що ви завдаєте один-два удари й час від часу натискаєте цю кнопку – і це протидіє Трампу".

США також чинять економічний тиск на Іран, знову запровадивши морську блокаду іранських портів після того, як Трамп на початку липня вийшов із меморандуму про взаєморозуміння, покликаного покласти край конфлікту.

Нинішнє протистояння знову стає випробуванням волі, в якому Іран і США мають оцінити, скільки економічних труднощів вони готові витерпіти, якщо бойові дії триватимуть.

Іранський режим продемонстрував здатність протистояти рокам санкцій та іншим зусиллям США щодо економічного придушення. Режим також менш вразливий до внутрішньополітичного тиску, продемонструвавши, що готовий вбивати власних громадян заради утримання влади, як він це зробив під час протестів у січні.

"Іранський режим вміє витримувати удари", – підсумував Ейр.

Інші новини про ситуацію на Близькому Сході

Раніше УНІАН повідомляв, що США та Іран відновили війну, і кінця їй не видно. Зусилля посередників щодо відновлення переговорів або режиму припинення вогню не дали жодних ознак прогресу, і загальне враження таке, що бойові дії триватимуть.

Крім того, ми також розповідали, що США збили перший Shahed дешевим перехоплювачем, який давно застосовують в Україні.

Іранський дрон-камікадзе американці збили в Кувейті.

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