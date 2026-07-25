Україна змінила хід війни дронами, але самими безпілотниками перемоги не здобути, – Politico

Усі хочуть повторити успіх українських дронів, але експерти пояснюють, чому це пастка.

Україна поступово змінює хід війни, що розпочалася після російського вторгнення 2022 року. Вона робить це різними способами, але найбільше захоплення викликало її розумне та масштабне використання дронів. По суті, її підхід викликав стільки захоплення, що в деяких колах дрони тепер вихваляють як Wunderwaffe ("чудо-зброя") для європейських країн-членів НАТО – таку зброю, яка самотужки здатна докорінно змінити оборону країни.

Ентузіазм щодо дронів зрозумілий. Наприклад, лише 9 липня "Україна заявила, що за ніч уразила 14 російських суден в Азовському морі, зокрема 12 танкерів, які, ймовірно, належать до "тіньового флоту" Москви, що перебуває під санкціями. Складається враження, ніби українські дрони всюди. І Україна не тільки використовує їх для ураження російських цілей, не завдаючи катастрофічних людських втрат, як це робили б, скажімо, ракети, – вона здатна робити це ще й на величезних відстанях, пише Politico.

Дрони вражали російські тіньові судна в Чорному морі. Вражали російські тіньові судна в Середземному морі. Вражали російські нафтопереробні заводи. Вражали російські нафтові термінали на Балтійському морі.

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Вони створюють постійні проблеми російській армії та завдавали ударів по самій Росії. Раніше цього місяця вони навіть вразили нафтопереробний завод у Сибіру, пишуть ЗМІ.

По суті, українські дрони стали настільки успішними, що породжують дедалі гучніші вимоги до європейських членів НАТО переключити увагу на цю, здебільшого, невелику й дешеву зброю. "Подивіться, як дрони допомогли Україні змінити хід війни! Подивіться, скільки можна досягти за відносно невеликих витрат! Дрони – це майбутнє! Наші уряди відстають від життя! Ось як звучить цей аргумент", – йдеться в матеріалі.

Але хоча дрони, безперечно, є частиною майбутнього війни, вони все ще залишаються експериментальними і позбавлені чітких правил застосування, вважають експерти. Більше того, Росія теж використовує дрони, які іноді порушують повітряний простір НАТО. Також РФ регулярно саботує польоти українських дронів, змушуючи їх залетати на територію НАТО.

У НАТО теж є дрони

Звісно, у членів НАТО теж є дрони – і вони планують купувати ще. "Україна справді прискорила наш технологічний розвиток, – заявила віце-адмірал Ева Скуг Хаслум, начальниця об’єднаних операцій Швеції. – Вона також зробила дрони відомими широкій громадськості. Збройні сили Швеції, як і збройні сили інших країн НАТО, постійно тренуються з дронами та проти них. Але іноді має виникнути серйозна або надзвичайна ситуація, щоб події почали стрімко розвиватися. Саме це ми зараз і спостерігаємо".

Але ця скромна, хоч і грізна зброя – не Wunderwaffe.

"Нам слід пам’ятати, що Україні вдалося відтіснити російський Чорноморський флот від західної частини Чорного моря, що дозволяє українцям підтримувати своє цивільне морське судноплавство, – зазначив Ганс Гранлунд, офіцер шведського флоту, який щойно пішов у відставку і служив військовим аташе в Україні на ранніх етапах війни. – Однак самі українці не змогли взяти Чорне море під контроль, тому що у них немає власного флоту".

Більшість повітряних дронів нагадують комарів: вони малі, вони жалять, вони одноразові й легко замінні, і вони рухаються роями. Але жалити й калічити супротивника – не єдиний обов’язок збройних сил, зазначають автори.

Дрони, наприклад, безумовно не усувають потреби в кораблях. У Балтійському морі країни НАТО мають бути здатні не лише завдавати шкоди російським суднам – вони також повинні перекидати війська та постачання до країн Балтії та Фінляндії. І це лише в морській сфері.

Уявіть, що ви відбиваєте сухопутного загарбника переважно за допомогою дронів. Так, ви можете завдати агресору болючих втрат, але самі лише дрони не принесуть перемоги, йдеться в матеріалі.

Дрони – лише частина арсеналу

Звісно, дрони – це не лише ударна зброя; вони можуть виконувати й логістичні завдання. Але вони мають бути частиною загального арсеналу країни – саме тому Україна використовує цілу низку іншої зброї й постійно просить у союзників більше. На саміті НАТО в Анкарі на початку цього місяця президент України Володимир Зеленський навіть домігся від президента США Дональда Трампа згоди дозволити Україні виробляти американські ракети Patriot за ліцензією.

Цього місяця суперечка щодо того, яка кількість дронів є оптимальною, набула драматичного повороту в самій Україні, коли Зеленський звільнив популярного міністра оборони Михайла Федорова – як повідомляється, через те, що той мав розбіжності з командувачем української армії генералом Олександром Сирським.

Федоров виступав за надзвичайно масштабне використання дронів, тоді як Сирський віддає перевагу суто традиційній війні. Знак часу: через кілька днів Зеленський звільнив і Сирського.

Для більшості країн найкраще рішення лежатиме десь між Федоровим і Сирським. Їм також слід пам’ятати, що на кожну винайдену нову зброю супротивник розробляє таку, що здатна її перевершити.

"Нові технології з’являтимуться постійно; це відбувається дедалі швидше й швидше, – пояснила Скуг Хаслум. – Майбутнє, в якому ми не бачимо появи контрзаходів проти дронів у ширшому масштабі, абсолютно немислиме. Високопотужна мікрохвильова зброя та лазерна зброя, якій "лише" потрібна енергія як заряд, ймовірно, стануть одними з найефективніших контрзаходів. Саме тому, наприклад, фрегати незамінні в морській сфері. Високоенергетичну зброю не можна заряджати де завгодно. Кораблі для цього абсолютно ідеальні".

Але зростаюча віра в дрони серед частини коментаторів і широкої громадськості також створює цілком реальну дилему для політиків і збройних сил, оскільки вони стикаються з наративом, який звучить приблизно так: Україна зуміла переломити хід цієї війни, використовуючи дрони, які вона виготовила власноруч, та ще й на мізерний бюджет.

А отже, витрачати гроші на більш традиційне озброєння – це старомодно і марнотратство коштів платників податків. Це небезпечний наратив, пише ЗМІ. Військове озброєння з кожним днем стає дедалі складнішим і взаємопов’язанішим. Дрони – надзвичайно корисна частина арсеналу, але й їх можна замінити в міру подальшого розвитку технологій.

"Дрони мають бути природною частиною всієї нашої військової системи – як сенсори, як носії зброї та як логістичні системи", – заявила Скуг Хаслум. – Чим більше впроваджується зв’язності, цифровізації та штучного інтелекту, тим більше систем можна об’єднувати. Але ми не можемо масово виробляти дрони й складати їх на зберігання – тоді вони застаріють до того моменту, коли знадобляться. Такою є стрімкість розвитку технологій".

Розумне розпорядження грошима платників податків завжди має бути першою заповіддю державного службовця. Але якщо ми розпочнемо дискусію, в якій перебільшена віра в дрони змусить політиків неохоче обґрунтовувати законні оборонні потреби, переможець буде лише один: Росія.

Інші новини про безпілотники

Раніше УНІАН повідомляв, що українські морські дрони Magura збиратимуть у США. Угоду було підписано в посольстві України у Вашингтоні. Співзасновник ReconCraft Джо Сілковскі заявив, що компанія планує випускати сотні, а згодом і тисячі морських дронів Magura щорічно на виробничих майданчиках в Орегоні та Південній Кароліні.

Крім того, ми також розповідали, що США збили перший Shahed дешевим перехоплювачем, який давно застосовують в Україні. Систему Merops американці розгорнули там у березні, щойно почалася війна з Іраном. З того моменту підрозділи, задіяні в її експлуатації, проходили навчання з її використання.

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