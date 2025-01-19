Головним поліпшенням щодо Galaxy S24 стане процесор Snapdragon 8 Elite у всіх регіонах і з 12 ГБ оперативної пам'яті мінімум.

В інтернеті з'явилися рекламні постери, які розкривають характеристики і дизайн нових флагманських телефонів серії Galaxy S25. Також інформацією про спеки поділився ресурс Android Headlines.

Усі три смартфони працюють "із коробки" на One UI 7 (Android 15). Galaxy S25 отримав 6,2-дюймовий AMOLED-екран Full HD+, 120 Гц, яскравість 2600 ніт. Головним поліпшенням щодо Galaxy S24 стане процесор Snapdragon 8 Elite з 12 ГБ оперативної пам'яті мінімум. Ззаду розташована камера на 50, 10 і 12 Мп, акумулятор має місткість 4000 мАг, є швидка зарядка 25 Вт.

Galaxy S25+ відрізняється не сильно: 6,7-дюймовий екран WQHD+, від 12/256 Гбайт пам'яті, батарея місткістю 4900 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт.

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Топовий флагман Galaxy S25 Ultra єдиним із серії отримав титанову раму – у двох молодших моделей рама буде зроблена з алюмінію. Смартфон вийде з 6,9-дюймовим дисплеєм, 12 Гб ОЗП і 1 Тб ПЗП, камерою з сенсорами на 200, 50, 50 і 10 мегапікселів і акумулятором місткістю 5000 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт.

Також смартфони Samsung Galaxy S25 отримають низку ШІ-функцій, зокрема Now Brief, яка надаватиме зведення корисної інформації. Підтримка ПО здійснюватиметься протягом семи років.

У розпорядженні видання також опинилися промозображення смартфонів, які демонструють мінімум дизайнерських змін у двох молодших моделей. Тоді як заокруглені кути та плоскі грані стануть головними змінами в зовнішньому вигляді S25 Ultra.

Офіційна презентація смартфонів відбудеться 22 січня. Крім Galaxy S25, S25+ і S25 Ultra, про які вже відомо практично все, анонсують "ультратонкий" S25 Slim, але вийде він у травні.

Крім нових смартфонів Samsung на презентації 22 січня може показати свою першу XR-гарнітуру і друге покоління смарт-кільця Galaxy Ring. Трохи пізніше будуть представлені бюджетні Galaxy M16 і Galaxy F16.

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