Презентація смартфонів серії Samsung Galaxy S25 відбудеться 22 січня / фото Samsung

В інтернеті з'явилися рекламні постери, які розкривають характеристики і дизайн нових флагманських телефонів серії Galaxy S25. Також інформацією про спеки поділився ресурс Android Headlines.

Усі три смартфони працюють "із коробки" на One UI 7 (Android 15). Galaxy S25 отримав 6,2-дюймовий AMOLED-екран Full HD+, 120 Гц, яскравість 2600 ніт. Головним поліпшенням щодо Galaxy S24 стане процесор Snapdragon 8 Elite з 12 ГБ оперативної пам'яті мінімум. Ззаду розташована камера на 50, 10 і 12 Мп, акумулятор має місткість 4000 мАг, є швидка зарядка 25 Вт.

Galaxy S25+ відрізняється не сильно: 6,7-дюймовий екран WQHD+, від 12/256 Гбайт пам'яті, батарея місткістю 4900 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт.

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Топовий флагман Galaxy S25 Ultra єдиним із серії отримав титанову раму – у двох молодших моделей рама буде зроблена з алюмінію. Смартфон вийде з 6,9-дюймовим дисплеєм, 12 Гб ОЗП і 1 Тб ПЗП, камерою з сенсорами на 200, 50, 50 і 10 мегапікселів і акумулятором місткістю 5000 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт.

Також смартфони Samsung Galaxy S25 отримають низку ШІ-функцій, зокрема Now Brief, яка надаватиме зведення корисної інформації. Підтримка ПО здійснюватиметься протягом семи років.

У розпорядженні видання також опинилися промозображення смартфонів, які демонструють мінімум дизайнерських змін у двох молодших моделей. Тоді як заокруглені кути та плоскі грані стануть головними змінами в зовнішньому вигляді S25 Ultra.

Фото Galaxy S25 19 січня 2025
Фото Galaxy S25 19 січня 2025
Фото Galaxy S25 19 січня 2025

Офіційна презентація смартфонів відбудеться 22 січня. Крім Galaxy S25, S25+ і S25 Ultra, про які вже відомо практично все, анонсують "ультратонкий" S25 Slim, але вийде він у травні.

Крім нових смартфонів Samsung на презентації 22 січня може показати свою першу XR-гарнітуру і друге покоління смарт-кільця Galaxy Ring. Трохи пізніше будуть представлені бюджетні Galaxy M16 і Galaxy F16.

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