Доступний Galaxy S25 FE здивує швидкістю зарядки, як у S25 Ultra / фото Android Central

Samsung Galaxy S25 FE, "фанатська" версія флагманського S25, отримає швидшу зарядку потужністю 45 Вт – сертифікація TÜV Rheinland підтвердила ці відомості остаточно, пише видання Tom's Guide.

Відтак, новинка заряджатиметься так само швидко, як Galaxy S25 Ultra (він теж підтримує 45-ватне заряджання) і майже у 2 рази швидше за S24 FE та базовий Galaxy S25, у яких максимум становить 25 Вт. Місткість АКБ теж має зрости – з 4700 до 4900 мАг.

Згідно з тестами Tom's Guide, Galaxy S25 Ultra з його батареєю ємністю 5000 мАг набирає від 0 до 71% заряду батареї за 30 хвилин за допомогою зарядного пристрою потужністю 45 Вт. Тоді як у S24 FE на це йде більше години. Це може стати головним аргументом на користь вибору саме версії FE.

Відео дня

Очікується, що Galaxy S25 FE збереже 6,7-дюймовий дисплей, чип Exynos 2400e і три основні камери 50 Мп+8 Мп+12 Мп, але отримає оновлену фронтальну камеру з роздільною здатністю 12 МП замість 10 МП. А за рахунок більш пізнього виходу оновлюватися S25 FE буде довше моделей основної лінійки – аж до 2032 року.

Раніше в мережі з'явилися якісні зображення бюджетного флагмана Samsung. Новинка виявиться компактнішою і помітно тоншою за Galaxy S24 FE, крім того, рамки навколо дисплея теж виглядають менш широкими.

Фото Samsung Galaxy S25 FE 21 червня 2025
Фото Samsung Galaxy S25 FE 21 червня 2025
Фото Samsung Galaxy S25 FE 21 червня 2025

Лінійка Galaxy FE традиційно виходить у другій половині року. Аналітики припускають, що Galaxy S25 FE представлять у вересні 2025 року.

Samsung раніше підтвердила, що до кінця року випустить свій смартфон із потрійним екраном. Трикладушка" Samsung комплектуватиметься 9,96-дюймовим дисплеєм – це діагональ у повністю розкладеному стані. У складеному стані розмір Galaxy G Fold буде як у 6,54-дюймового Galaxy Z Fold 7.

Вас також можуть зацікавити новини: