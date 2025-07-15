Акумулятор збільшать до 4900 мАг, а швидкість провідної зарядки – до 45 Вт.

Samsung Galaxy S25 FE, "фанатська" версія флагманського S25, отримає швидшу зарядку потужністю 45 Вт – сертифікація TÜV Rheinland підтвердила ці відомості остаточно, пише видання Tom's Guide.

Відтак, новинка заряджатиметься так само швидко, як Galaxy S25 Ultra (він теж підтримує 45-ватне заряджання) і майже у 2 рази швидше за S24 FE та базовий Galaxy S25, у яких максимум становить 25 Вт. Місткість АКБ теж має зрости – з 4700 до 4900 мАг.

Згідно з тестами Tom's Guide, Galaxy S25 Ultra з його батареєю ємністю 5000 мАг набирає від 0 до 71% заряду батареї за 30 хвилин за допомогою зарядного пристрою потужністю 45 Вт. Тоді як у S24 FE на це йде більше години. Це може стати головним аргументом на користь вибору саме версії FE.

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Очікується, що Galaxy S25 FE збереже 6,7-дюймовий дисплей, чип Exynos 2400e і три основні камери 50 Мп+8 Мп+12 Мп, але отримає оновлену фронтальну камеру з роздільною здатністю 12 МП замість 10 МП. А за рахунок більш пізнього виходу оновлюватися S25 FE буде довше моделей основної лінійки – аж до 2032 року.

Раніше в мережі з'явилися якісні зображення бюджетного флагмана Samsung. Новинка виявиться компактнішою і помітно тоншою за Galaxy S24 FE, крім того, рамки навколо дисплея теж виглядають менш широкими.

Лінійка Galaxy FE традиційно виходить у другій половині року. Аналітики припускають, що Galaxy S25 FE представлять у вересні 2025 року.

Samsung раніше підтвердила, що до кінця року випустить свій смартфон із потрійним екраном. Трикладушка" Samsung комплектуватиметься 9,96-дюймовим дисплеєм – це діагональ у повністю розкладеному стані. У складеному стані розмір Galaxy G Fold буде як у 6,54-дюймового Galaxy Z Fold 7.

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