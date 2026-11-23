Перші новинки варто очікувати вже в лютому–березні 2027 року.

За даними інсайдера та журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple готує масштабну серію анонсів на початок 2027 року, зробивши головний акцент на бюджетних пристроях.

Під час прем'єри OS 27.4 (лютий–березень 2027 року) очікується вихід таких новинок:

базовий iPad нового покоління;

доступний смартфон iPhone 18e;

стандартний iPhone 18;

друге покоління ноутбука MacBook Neo;

оновлений MacBook Air.

На першу половину 2027 року Apple також готує прем'єру нового iPad Air, який вперше в історії лінійки отримає OLED-екран. Разом із ним побачать світ оновлений iPad Pro та довгоочікуваний iPhone Air 2. За чутками, останній отримає серйозне оновлення камери та автономності – те, на що найбільше скаржилися власники першого покоління.

Відео дня

За інформацією Гурмана, планшети високого класу та смартфон середнього сегмента дещо відстають від бюджетних моделей у виробничому графіку Apple.

Через велику кількість новинок у першому півріччі компанія, ймовірно, розділить їхні презентації на кілька окремих заходів або анонсів. Аналогічну стратегію Apple використовувала восени 2026 року, рознісши релізи iPhone, пристроїв для розумного дому та комп’ютерів Mac. Такий підхід, пише Bloomberg, відповідає курсу нового керівника Джона Тернуса, який вважає за краще рівномірно розподіляти випуски продуктів протягом усього року.

У другій половині та до кінця 2027 року в асортименті головних продуктів Apple також очікуються: нове покоління годинників Apple Watch, довгоочікувані "розумні" окуляри, навушники AirPods із вбудованими камерами, а також ювілейний iPhone 20. Очікується, що останній отримає абсолютно новий дизайн зі склом, вигнутим з усіх чотирьох боків.

Нагадаємо, цієї осені Apple представила лише три смартфони на своїй вересневій презентації. Компанія змінила звичний графік випусків, вирішивши повністю розділити флагманську та базову лінійки. Головним анонсом став перший складаний iPhone з гнучким екраном.

Вас також можуть зацікавити такі новини: