Apple представила 'абсолютно новий' iPad mini – вперше з OLED-екраном

Разом із технічними характеристиками зросла й ціна: новий компактний планшет коштуватиме від 699 доларів.

Apple представила новий iPad mini з OLED-дисплеєм із частотою оновлення 60 Гц. Компанія називає це найбільшим оновленням міні-планшета за всю його історію.

Вперше компактний планшет оснащений OLED-екраном Super Retina XDR. Діагональ дисплея збільшилася з 8,3 до 8,5 дюймів завдяки зменшенню рамок. Він забезпечує глибший чорний колір, підвищену контрастність і пікову яскравість до 1200 ніт – удвічі вищу, ніж у попередника.

Apple передбачила версію з нанотекстурним покриттям, яке зменшує відблиски при яскравому освітленні. Мінімальна яскравість екрану становить лише 1 ніт, що має зробити користування планшетом комфортнішим у темряві. При цьому частота оновлення екрану залишилася колишньою – ті самі 60 Гц.

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Корпус iPad mini став ще тоншим – всього 5,4 мм. Також планшет отримав захист від води та пилу за стандартом IP67, чим раніше не міг похвалитися жоден iPad. Досягти цього вдалося завдяки "акустичному дисплею" – динаміки вбудовані безпосередньо в екран.

В основі планшета лежить новий процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нанометровим технологічним процесом – такий самий встановлено в iPhone 18 Pro. За даними Apple, він забезпечує помітне підвищення продуктивності в графічних завданнях та роботі зі штучним інтелектом. Планшет працює під управлінням iPadOS 27 і підтримує Apple Intelligence та Siri.

Apple перемістила фронтальну 12-мегапіксельну камеру Center Stage на довгу сторону корпусу. Таке розташування зручніше для відеодзвінків і конференцій у горизонтальній орієнтації. Крім того, планшет отримав адаптивний спалах True Tone, який покращує зйомку та сканування документів.

Попередні замовлення відкриваються 28 жовтня, а продажі стартують 6 листопада. Доступні три конфігурації: 128, 256 і 512 ГБ. Разом із характеристиками зросла й ціна: iPad mini коштує 699 доларів (~31 000 грн). Версія з нанотекстурним покриттям дорожча – від 849 доларів (~38 000 грн). Кольорів, на відміну від минулого покоління, всього два: золотий і сірий.

Раніше Apple анонсувала серію презентацій нових пристроїв з 26 по 28 жовтня. Завтра компанія представить новий iMac із процесором M6 та оновлений MacBook Pro. А в середу покажуть перший MacBook Pro із сенсорним екраном.

У середині жовтня Apple вже представила свій перший хаб HomeView для керування розумним будинком, нову приставку Apple TV 4K з чіпсетом A19 та колонку HomePod mini 2.

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