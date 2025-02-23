Найкращі смартфони-'розкладачки' порівняли в тесті на автономність: хто переміг

Черговий доказ, що оптимізація акумулятора має таке ж значення, як і його ємність.

Техноютубер The Tech Chap поділився результатом великого порівняння автономності актуальних складаних смартфонів, щоб виявити лідера. Результат доволі цікавий.

В експерименті взяли участь шість смартфонів-розкладачок:

Google Pixel 9 Pro Fold (4650 мАг)

OnePlus Open (4805 мАг)

Honor Magic V3 (5150 мАг)

Oppo Find N5 (5600 мАг)

Vivo X Fold 3 Pro (5700 мАг)

Samsung Galaxy Z Fold 6 (4400 мАг)

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Усі пристрої були налаштовані на яскравість 150 ніт, під'єднані до Wi-Fi і протестовані за допомогою бенчмарків, потокового передавання YouTube, запису відео в 4K і скролінгу соцмереж для порівняння енергоспоживання в кожному сценарії.

Показово, що Galaxy Z Fold 6 протримався 8 годин і 46 хвилин, перевершивши деякі моделі зі значно ємнішими батареями, що вкотре доводить, що оптимізація акумулятора має таке ж значення, як і його ємність.

Однак це був не найкращий показник. Vivo X Fold 3 Pro протримався 9 годин, а Oppo Find N5 очолив список із таймером 10:02 на момент вимкнення.

За чутками, перший смартфон Samsung, що складається втричі, вийде вже цього року. У складеному вигляді ним можна буде користуватися як звичайним телефоном діагоналлю 6,49 дюйма, а в розкладеному – це повноцінний планшет на 10.2 дюйма.

Поки інші виробники готують смартфони з потрійними екранами, Apple тільки планує свій перший складаний Айфон. Відомо, що апарат буде схожим на Samsung Galaxy Z Flip, тобто матиме форм-фактор розкладачки, а вийде він не раніше 2026 року.

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