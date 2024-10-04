Така конструкція помітно б відрізняла його від подібних пристроїв, зокрема Pixel 9 Pro Fold і OnePlus Open, які згинаються тільки всередину.

Американський розробник Microsoft планує повернутися на ринок смартфонів. Принаймні на це натякає свіжий патент, що демонструє конструкцію складного на 360 градусів телефону.

У новому 38-сторінковому документі описується щось схоже на смартфон-ноутбук, який складається горизонтально, як Samsung Galaxy Z Fold 6. При цьому в нього є спеціальні прорізи, що забезпечують легке і плавне згинання дисплея, уникаючи утворення складок.

Зображення з патенту демонструють, що телефон здатний складатися на 180, 300 і 360 градусів. І фіксуватися в кожному з цих положень. Така конструкція помітно б вирізняла його з-поміж подібних пристроїв, таких як Pixel 9 Pro Fold і OnePlus Open, які згинаються тільки всередину.

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Раніше Microsoft вже виходила на ринок складаних смартфонів. У 2020 році компанія випустила складаний Surface Duo за ціною 1 400 доларів. А роком пізніше було представлено друге покоління пристрою. Утім, незважаючи на чутки про третю версію, через два роки лінійку офіційно закрили.

Surface Duo 2, як і перше покоління, поступалося гнучкому флагману Samsung буквально в усіх напрямках. Провальні продажі пристрою від Microsoft тому підтвердження. Нова ітерація Surface з інноваційним дизайном та екосистемою Microsoft могла б стати хітом, вважають експерти.

Як вже повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Huawei першою випустила телефон, що складається втричі. Незважаючи на цінник майже 3000 доларів, апарат одразу став хітом у китайських користувачів.

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