В альтернативному всесвіті операційна система для смартфонів Microsoft була б серйозним конкурентом Android та iOS.

Останнім телефоном Windows Phone, випущеним у 2016 році, був Microsoft Lumia 650. Чутки про новий смартфон Microsoft з'являються чи не щороку, але чекати його повернення навряд чи варто.

Втім, якщо вам цікаво представити, який вигляд міг би мати сучасний смартфон на Windows, то дизайнер під ніком proloyoncloud опублікував серію концептів на цю тему. Багато в чому вона схожа на кастомні оболонки Android, але зі своїми фішками.

На макеті показана класична плиткова розкладка з модернізованим інтерфейсом, який натхненний філософією дизайну Windows 11. При цьому дизайн також використовує деякі ідеї з останньої версії iOS, яка отримала ще більше варіантів кастомізації – від кольорів іконок, до вільного розташування, карток та іншого.

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Можна припустити, що Windows Phone у 2024 році матиме топову продуктивність і міститиме в собі функції багатозадачності та стилуса, які Microsoft спробувала реалізувати в Surface Duo і Surface Duo 2. Крім того, компанія напевно зробила б важливою частиною свого брендингу ігровий аспект, зробивши телефон таким собі аналогом поративки.

У Microsoft не раз висловлювали жаль з приводу припинення розробки Windows Phone. Це особливо актуально в епоху ШІ, оскільки компанія могла б фактично мати доступ до сотень мільйонів мобільних користувачів, готових використовувати штучний інтелект у повсякденних завданнях.

Як повідомляв УНІАН, компанія HMD Global, яка сьогодні випускає смартфони під брендом Nokia, нещодавно відродила легендарний апарат Nokia 3210, а скоро випустить аналог популярного Nokia Lumia 920.

Інший, не менш культовий, бренд HTC цього місяця повернувся з новим смартфоном. Це апарат середньобюджетного класу з величезним OLED-екраном і непоганими камерами з ШІ-функціями.

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