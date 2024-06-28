Апарат отримав процесор Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор 6100 мАг.

Компанія OnePlus представила новий недорогий флагман Ace 3 Pro. Апарат отримав процесор Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ оперативної пам'яті та якісний дисплей з високою роздільною здатністю і підтримкою 120 Гц.

Утім, головною його фішкою став акумулятор 6100 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише бюджетні та захищені телефони, але свіжий OnePlus змінить цей тренд, пише Android Authority.

У компанії заявляють, що такий акумулятор витримає 1600 циклів зарядки (це приблизно 4 роки використання), перш ніж місткість впаде нижче 80%. Апарат також буде підтримувати швидку зарядку потужністю 100 Вт, яка здатна поповнювати запас з 0 до 100% всього за 36 хвилин.

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Смартфон також вийшов з 6,78 дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED, основною камерою роздільною здатністю 50 мегапікселів (Sony IMX890), захистом від пилу і води за стандартом IP65, чипом NFC, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.

Вартість базової версії OnePlus Ace 3 Pro (12/256 Гбайт) починається з 440 доларів. Модель із 24 Гбайт ОЗП і 1 Тбайт вбудованої пам'яті оцінили в 605 доларів. Відкриті продажі в Китаї стартують 3 липня.

Крім Ace 3 Pro, на червневій презентації показали OnePlus Pad Pro з процесором Snapdragon 8 Gen 3 і 12,1-дюймовим дисплеєм. У компанії називають новинку найпотужнішим Android-планшетом на ринку.

Раніше фахівці назвали п'ять найкращих смартфонів прямо зараз до 10 000 грн. Все більше виробників оснащують свої бюджетні пристрої дисплеєм з підвищеною герцовкою, просунутим набором камер і автономністю в кілька днів.

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