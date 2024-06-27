Найпотужніший у світі Android-планшет оцінили всього в 385 доларів / фото OnePlus

OnePlus під час своєї презентації анонсував флагманський планшет Pad Pro з процесором Snapdragon 8 Gen 3 і 12,1-дюймовим дисплеєм, який має скласти конкуренцію iPad Pro. У компанії називають новинку найпотужнішою серед Android-моделей, передає Wccftech.

Планшет використовує IPS-панель з роздільною здатністю 3K (3000 x 2120 пікселів) і частотою 144 Гц. Максимальна яскравість – 900 ніт. Попри використання РК-екрану для зниження витрат, OnePlus Pad Pro має товщину 6,49 мм і важить 584 грами.

У бенчмарку AnTuTu новинка набирає 2,31 млн балів. Як кажуть творці, цей планшет ідеально підійде як для базових завдань, так і для запуску ігор на максимальних налаштуваннях і малювання. З пристроєм можна використовувати фірмовий стилус Smart Stylus Pro і клавіатуру.

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OnePlus Pad Pro

Автономність у Pad Pro теж на висоті – за рахунок акумулятора на 9510 мАг девайс гарантує 12.5 годин у режимі відтворення відео. Також передбачена підтримка надшвидкої зарядки на 67 Вт, яка повністю зарядить планшет за 80 хвилин. З інших особливостей – камери на 8 і 13 Мп, 4 стереодинаміки, а також підтримка NFC.

У Китаї ціна за найпотужніший планшет Android-планшет (принаймні до виходу Galaxy Tab S10 Plus) стартує від 2799 юанів або 385 доларів. В OnePlus поки не підтвердили, чи буде планшет запущений за кордоном.

Фото OnePlus Pad Pro 27 червня 2024
Фото OnePlus Pad Pro 27 червня 2024
Фото OnePlus Pad Pro 27 червня 2024
Фото OnePlus Pad Pro 27 червня 2024

Нагадаємо, нещодавно Apple представила два нові планшети. iPad Air тепер доступний у двох розмірах – 11 і 13 дюймів: обидва на процесорі M2 і з IPS-матрицею. iPad Pro же отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і супертонкий корпус.

А у Lenovo раніше цього місяця вийшов незвичайний планшет, який може працювати як Bluetooth-колонка. Виробник вмістив вісім динаміків JBL у сумі на 26 Вт, а просять за нього 280 доларів.

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