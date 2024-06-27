У нього великий екран з високою герцовкою, потужний процесор і підтримка швидкісної зарядки, при цьому цінник може приємно здивувати.

OnePlus під час своєї презентації анонсував флагманський планшет Pad Pro з процесором Snapdragon 8 Gen 3 і 12,1-дюймовим дисплеєм, який має скласти конкуренцію iPad Pro. У компанії називають новинку найпотужнішою серед Android-моделей, передає Wccftech.

Планшет використовує IPS-панель з роздільною здатністю 3K (3000 x 2120 пікселів) і частотою 144 Гц. Максимальна яскравість – 900 ніт. Попри використання РК-екрану для зниження витрат, OnePlus Pad Pro має товщину 6,49 мм і важить 584 грами.

У бенчмарку AnTuTu новинка набирає 2,31 млн балів. Як кажуть творці, цей планшет ідеально підійде як для базових завдань, так і для запуску ігор на максимальних налаштуваннях і малювання. З пристроєм можна використовувати фірмовий стилус Smart Stylus Pro і клавіатуру.

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Автономність у Pad Pro теж на висоті – за рахунок акумулятора на 9510 мАг девайс гарантує 12.5 годин у режимі відтворення відео. Також передбачена підтримка надшвидкої зарядки на 67 Вт, яка повністю зарядить планшет за 80 хвилин. З інших особливостей – камери на 8 і 13 Мп, 4 стереодинаміки, а також підтримка NFC.

У Китаї ціна за найпотужніший планшет Android-планшет (принаймні до виходу Galaxy Tab S10 Plus) стартує від 2799 юанів або 385 доларів. В OnePlus поки не підтвердили, чи буде планшет запущений за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно Apple представила два нові планшети. iPad Air тепер доступний у двох розмірах – 11 і 13 дюймів: обидва на процесорі M2 і з IPS-матрицею. iPad Pro же отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і супертонкий корпус.

А у Lenovo раніше цього місяця вийшов незвичайний планшет, який може працювати як Bluetooth-колонка. Виробник вмістив вісім динаміків JBL у сумі на 26 Вт, а просять за нього 280 доларів.

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