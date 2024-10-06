У DxOMark оцінили дисплей iPhone 16 Pro Max і порівняли його з актуальними флагманами на Android і торішніми Айфонами.

Експерти DxOMark, які регулярно тестують смартфони за найрізноманітнішими критеріями, оновили рейтинг пристроїв з найкращими екранами. Для аналізу дисплеїв фахівці тестують яскравість і чіткість зображення, якість передачі кольору, реакцію тачпада та інші параметри.

Наразі перше місце в топі займає Google Pixel 9 Pro XL, який отримав 158 балів. На другому і третьому місцях опинилися Honor Magic 6 Pro (157) і Google Pixel 9 (156). Топовий iPhone 16 Pro Max розмістився лише на сімнадцятій позиції, отримавши 150 балів.

Цікаво, що попередники iPhone 15 Pro та 15 Pro Max мають кращі показники – вони розмістилися на 13-му та 12-му місцях відповідно, маючи 151 бал. На думку експертів, у iPhone 16 Pro Max у певних умовах помічена невідповідність яскравості HDR10, а також фантомні натискання, що виникають в альбомній орієнтації.

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У топ-10 смартфонів із найкращими екранами також потрапили Samsung Galaxy S24 Ultra, Pixel 8 Pro, Galaxy Z Fold 6, Galaxy S24, Pixel 8 і Vivo X100 Pro. Дисплеї цих пристроїв хвалять за перенесення кольорів, хорошу читабельність у приміщенні та на вулиці, а також плавність картинки і реакція на дотик.

Дисплеї Pixel 9 Pro XL і Pixel 9 базуються на OLED-матриці: у Google їх називають Super Actua Display. Але якщо у стандартній версії використовується панель LTPO, то в "прошці" – LTPO OLED. Втім, за великим рахунком, між ними немає серйозних відмінностей.

Цікаво, що Pixel 9 Pro XL також обійшов iPhone 16 Pro Max у тесті камерофонів DxOMark. Найдорожчий смартфон Apple ділить четверте місце з Huawei Mate 60 Pro і Oppo Find X7 Ultra. Торішній iPhone 15 Pro знаходиться на восьмому місці.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu оновив рейтинги найвигідніших за ціною/якістю Андроїдів восени 2024 року. Як виявилося, рівних Redmi Turbo 3 і OnePlus Ace 3 Pro у своїх цінових категоріях немає.

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